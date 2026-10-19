Huỳnh Như bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ

Huỳnh Như tự tin trước đội ngũ phản biện.

Trên trang cá nhân, nữ cầu thủ chia sẻ niềm vui và gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè cùng những người đã đồng hành, hỗ trợ cô trong suốt quá trình học tập.

Tháng 7-2024, Huỳnh Như tốt nghiệp cử nhân ngành Giáo dục thể chất tại chính ngôi trường này. Ba tháng sau, cô tiếp tục theo học cao học, cho thấy sự nghiêm túc trong việc trau dồi kiến thức và chuẩn bị cho chặng đường sự nghiệp sau khi rời sân cỏ.

Huỳnh Như hiện giữ kỷ lục 5 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam, và sẽ tiếp tục nối dài vào ngày 18-10 khi cùng đồng đội CLB nữ TPHCM chính thức Vô địch quốc gia 2026 trên sân Ngãi Giao, sau trận đấu áp chót với Thái Nguyên T&T, nâng tổng số lần vô địch quốc gia lên 15, trong đó có chuỗi tám mùa liên tiếp đăng quang.