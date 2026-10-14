Huỳnh Lập và nhiều sao Việt dự lễ tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực công viên cũng như dọc các tuyến đường đoàn xe dự kiến đi qua để tiễn đưa những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hòa cùng dòng người thành kính ấy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng dành thời gian đến tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Không ánh đèn sân khấu, không những bộ trang phục lộng lẫy thường thấy, các nghệ sĩ xuất hiện giản dị, lặng lẽ hòa vào dòng người với chung một tấm lòng biết ơn.

Đáng chú ý, diễn viên Huỳnh Lập đã chia sẻ loạt ảnh có mặt tại khu vực diễn ra hoạt động tiễn đưa. Nam diễn viên diện áo sơ mi trắng giản dị, thể hiện sự trang trọng trong dịp đặc biệt. Đi cùng những hình ảnh ấy, Huỳnh Lập viết dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Con đến để kịp chào các các, cùng với bà con của mình!".

Huỳnh Lập tại lễ tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng sáng 14/10. Ảnh: FBNV.

Những hình ảnh được Huỳnh Lập ghi lại. Ảnh: FBNV.

Dù chỉ là một lời chia sẻ ngắn, dòng trạng thái của Huỳnh Lập vẫn gợi lên nhiều cảm xúc. Cách nam diễn viên xưng "con" và nhắc đến những người đã ngã xuống bằng sự gần gũi, kính trọng khiến lời tiễn biệt trở nên đặc biệt hơn. Đó không chỉ là sự hiện diện của một người nghệ sĩ mà còn là tấm lòng của một người thuộc thế hệ hôm nay dành cho những người đã hy sinh để đất nước có được hòa bình.

Cũng trong sáng 14/10, Miss Grand Vietnam 2026 - Emoura Phạm xuất hiện từ sớm để tham gia hoạt động tiễn đưa. Người đẹp lựa chọn tà áo dài trắng thanh lịch, giản dị, phù hợp với không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Emoura Phạm diện áo dài trắng, có mặt từ sớm ở lễ tiễn đưa. Ảnh: Thanh Trúc.

Sự hiện diện của Emoura Phạm mang ý nghĩa đẹp khi một người trẻ, vừa trải qua hành trình tại đấu trường nhan sắc quốc tế, tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến những hoạt động tri ân mang giá trị lịch sử và nhân văn. Hình ảnh nàng hậu trong tà áo dài trắng giữa dòng người tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ cũng gợi nhắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Bên cạnh Huỳnh Lập và Emoura Phạm, nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng có mặt từ sớm. Đặc biệt, anh còn chuẩn bị nhiều bông hoa cúc trắng để trao tặng cho những người cùng tham gia tiễn đưa.

Nhà sáng tạo nội dung Vĩnh Thích Ăn Ngon cũng chuẩn bị nhiều hoa cúc trắng để trao tặng cho những người cùng tham gia tiễn đưa. Ảnh: FBNV.

Hoa hậu Yến Nhi.

Những bông cúc trắng tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, như một lời tưởng nhớ và tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Hành động của Vĩnh Thích Ăn Ngon góp thêm một hình ảnh đẹp trong buổi sáng đặc biệt, khi lòng biết ơn được thể hiện không chỉ bằng lời nói mà còn qua những việc làm nhỏ bé, chân thành.

Theo kế hoạch, lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra lúc 7 giờ 30 tại công viên Lê Thị Riêng, lễ viếng và truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ. Sau đó, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình), nơi lễ an táng dự kiến tổ chức lúc 10 giờ cùng ngày.

Giữa dòng người tiễn đưa trong sáng 14/10, sự xuất hiện của Huỳnh Lập, Emoura Phạm, Vĩnh Thích Ăn Ngon cùng nhiều người dân TP.HCM đã góp thêm những hình ảnh xúc động về tinh thần tri ân và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

Sau nhiều năm nằm lại, những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được đưa về nơi an nghỉ trong sự thành kính của các thế hệ hôm nay. Và trên hành trình trở về ấy, những tà áo trắng, những đóa cúc trắng hay một lời chào tiễn biệt giản dị đều mang theo cùng một thông điệp rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ luôn được trân trọng, ghi nhớ.