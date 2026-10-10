Huỳnh Lập trở thành 'ngoại lệ' của ATVNCG, chơi 'game một mạng' thắng X-Leader

Thông thường, danh hiệu X-Leader sẽ được trao cho một trong những Anh Tài trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Tuy nhiên, Huỳnh Lập đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi bất ngờ được xướng tên ở hạng mục này. Đây là lần đầu chương trình áp dụng ngoại lệ khi trao danh hiệu X-Leader cho một nghệ sĩ không góp mặt trong đội hình 17 người thành đoàn.

Huỳnh Lập là Anh Tài đầu tiên thành công "giữ chuỗi" 6 lần làm đội trưởng trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Huỳnh Lập vốn không xuất phát từ lĩnh vực âm nhạc và có điểm hỏa lực cá nhân thuộc nhóm thấp. Bằng kinh nghiệm của một diễn viên, biên kịch và đạo diễn, anh từng bước khẳng định khả năng tổ chức, kết nối những cá tính nghệ thuật khác nhau và phát huy thế mạnh của từng thành viên.

Ngay từ Công diễn 1, Huỳnh Lập được lựa chọn là thủ lĩnh Nhà Làm Mạnh. Cùng Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu, anh mang đến tiết mục Nhong nhong nhong, giành vị trí dẫn đầu và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Đến Công diễn 3, Nhà Bồng Bềnh dưới sự dẫn dắt của Huỳnh Lập tiếp tục chiến thắng, qua đó bảo toàn số lượng thành viên. Tại vòng Chung kết, anh "giữ chuỗi" thủ lĩnh khi cùng OSAD đảm nhận vai trò dẫn dắt Liên minh Khải Hoàn.

Huỳnh Lập và Thái VG bất ngờ trở thành đôi bạn "trái dấu" sau hành trình "vượt chông gai".

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn của Huỳnh Lập trong mùa này là mối liên kết với Thái VG. Một Anh Tài mang cảm giác nhẹ nhàng, dễ thương lại bất ngờ trở thành cặp bài trùng với một rapper gai góc, đầy cá tính.

Tại Công diễn 5, Thái VG bày tỏ mong muốn được trở lại đội hình của Huỳnh Lập bằng câu nói: “Anh muốn về với Huỳnh Lập”. Lời chia sẻ giản dị ấy phần nào cho thấy sự tin tưởng và tình cảm mà Huỳnh Lập nhận được từ những người đồng đội.

Trái với thành tích tập thể thành công rực rỡ, điểm hỏa lực cá nhân của Huỳnh Lập lại là một câu chuyện khác hẳn. Dù nhiều lần cùng đồng đội giành chiến thắng, anh vẫn thuộc nhóm Anh tài có số điểm kém ấn tượng sau mỗi công diễn. Hành trình vượt chông gai của Anh Tài này vì thế được nhiều khán giả ví như cuộc chơi “game một mạng”, khi mỗi công diễn đều có thể trở thành điểm cuối hành trình của Huỳnh Lập nếu đội của anh không giành chiến thắng.

Tuy nhiên, thay vì tập trung hoàn toàn vào cơ hội cá nhân, Huỳnh Lập tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt, tìm cách dung hòa những cá tính nghệ thuật khác nhau và tạo điều kiện để từng thành viên phát huy thế mạnh. Trong một chương trình đề cao thành tích thi đấu, Huỳnh Lập để lại dấu ấn bằng cách đặt kết quả chung của tập thể song hành với trách nhiệm của bản thân.

Chính vì vậy, danh hiệu X-Leader là một thành quả vô cùng xứng đáng cho Huỳnh Lập. Giây phút nhận giải mang đến nhiều cảm xúc cho anh và các đồng đội. Từ sự ngỡ ngàng đến niềm hạnh phúc vỡ òa, Huỳnh Lập đón nhận những cái ôm, lời chúc mừng từ các Anh Tài đã cùng anh trải qua nhiều tháng tập luyện và thi đấu. Nhiều khán giả cũng vui mừng khi chương trình đã phá lệ để Huỳnh Lập có thể nhận được giải thưởng sau hành trình "vượt chông gai" đáng nhớ của anh.