Huỳnh Lập tiết lộ từng phá sản vì kinh doanh

Trong chia sẻ của mình, Huỳnh Lập cho biết từng kinh doanh quán cà phê và đối diện với tình cảnh phá sản. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ có cách nhìn khá đặc biệt về biến cố này. Anh cho rằng khi việc kinh doanh kết thúc, bản thân sẽ không còn phải đau đầu giải quyết những vấn đề phát sinh nữa.

Từng kinh doanh cà phê kết hợp xem Tarot, Huỳnh Lập vẫn không tránh khỏi phá sản

Ít ai biết rằng, trong thời gian kinh doanh quán cà phê, Huỳnh Lập từng đưa hoạt động xem Tarot vào mô hình của mình. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt cho quán, giúp giữ chân khách hàng và khiến họ quay lại ủng hộ.

Tuy nhiên, việc kinh doanh cuối cùng vẫn không đạt được kết quả như mong đợi. Sau biến cố, Huỳnh Lập nhận ra mình cần lựa chọn một sản phẩm có thể sử dụng lâu dài, đồng thời bắt đầu lại với mô hình nhỏ, hướng đến giới nghệ sĩ, bạn bè và những người thân quen.

Chuyển hướng sang đá phong thủy, phát triển đến 6-7 cơ sở

Sau trải nghiệm kinh doanh cà phê, Huỳnh Lập chuyển hướng sang lĩnh vực đá phong thủy. Theo chia sẻ của anh, đây là lĩnh vực mà khách hàng tìm đến và mua sản phẩm dựa trên niềm tin.

Anh chuyển sang lĩnh vực đá phong thủy 'Tinh Lâm - Trang Sức Phong Thủy.

Không ngờ, mô hình này lại nhận được sự quan tâm, đón nhận tích cực. Từ quy mô ban đầu, hoạt động kinh doanh của nam nghệ sĩ đã phát triển đến 6-7 cơ sở.

Từ một lần phá sản đến việc xây dựng được nhiều cơ sở kinh doanh, hành trình của Huỳnh Lập cho thấy anh không đơn thuần lặp lại mô hình cũ sau thất bại. Thay vào đó, nam nghệ sĩ đã thay đổi cách lựa chọn sản phẩm, quy mô hoạt động và nhóm khách hàng hướng đến.

Câu chuyện cũng hé lộ một khía cạnh ít được chú ý ở Huỳnh Lập. Bên cạnh vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sáng tạo nội dung, anh còn có những trải nghiệm riêng trong việc tìm kiếm hướng kinh doanh phù hợp. Đáng chú ý, thất bại trước đó không phải dấu chấm hết, mà trở thành một phần kinh nghiệm để anh thử sức với lĩnh vực mới.