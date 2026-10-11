Huỳnh Lập nhận giải thưởng 'Thủ lĩnh Xuất sắc nhất', Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh trở thành 'Chiến tướng của năm'

Liên minh Kỳ Tích mở màn vòng Đại chiến với Ngầu đét. Tiết mục mở màn vòng đấu cuối cùng gây ấn tượng với tinh thần trẻ trung, cá tính và phần trình diễn 'bùng nổ'. Hoàng Tôn chia sẻ, ca khúc được hình thành từ mong muốn thể hiện chất riêng của cả liên minh, kết hợp cùng ý tưởng dàn dựng bàn tiệc ăn mừng thành quả, sau đó phát triển thành sân khấu sôi động, với vũ đạo và những tương tác trực tiếp với khán giả.

Liên minh Khải Hoàn khai thác thông điệp về bản lĩnh con người qua Thăng hoa. Lấy cảm hứng từ hình tượng con người được tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ, tiết mục khắc họa hành trình vượt qua thử thách để trưởng thành và khẳng định bản thân. Đặc biệt, hình ảnh trái tim sắt màu đỏ nhấn mạnh thông điệp rằng, dù công nghệ phát triển đến đâu, những giá trị thuộc về con người vẫn không thể bị thay thế.

Liên minh Kỳ Tích giành chiến thắng vòng Đại chiến, sở hữu thêm 4 suất ra mắt. Khép lại cuộc tranh tài giữa hai liên minh, Ngầu đét của Liên minh Kỳ Tích giành 2.270 điểm, vượt qua Thăng hoa của Liên minh Khải Hoàn, với 2.070 điểm. Kết quả giúp liên minh Kỳ Tích giành thêm 4 suất ra mắt trong "Gia tộc Anh tài toàn năng".

Đêm chung kết trao nhiều hạng mục nhằm ghi nhận tinh thần nhiệt huyết, khả năng sáng tạo, bản lĩnh và sức lan tỏa của các thành viên K26. Đáng chú ý, Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê cùng nhận giải "Anh tài đóng góp đặc biệt" (X-Devotion), ghi nhận vai trò kết nối và đồng hành với các thành viên K26. Jun Phạm cho biết nhóm năm nghệ sĩ không đặt mục tiêu tìm kiếm danh hiệu cá nhân mà mong muốn trở thành những người đồng đội, tiếp sức cho các "anh tài" trong suốt hành trình.

17 "anh tài" chính thức ra mắt trong "Gia tộc Anh tài toàn năng". Thái Lê Minh Hiếu là người đầu tiên được xác nhận ra mắt, sau khi nhận giải "Anh tài được yêu thích nhất". Theo kết quả phân bổ suất ra mắt, liên minh Khải Hoàn có 4 thành viên gồm: Thơm Da LAB, Hà An Huy, OSAD và Hồ Đông Quan.

Liên minh Kỳ Tích có 6 thành viên gồm: Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng. Sáu vị trí còn lại thuộc về những Anh tài có điểm hỏa lực cao nhất trong số 13 thành viên chưa được xác định, gồm: Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh được vinh danh "Chiến tướng của năm". Đinh Mạnh Ninh xem đây là thành quả vượt ngoài mong đợi của bản thân, trong khi Hà An Huy nhìn nhận hành trình tại chương trình như dấu mốc trưởng thành, giúp anh tự tin hơn trong cuộc sống và khiến gia đình an tâm.

Dù không ra mắt trong đội hình "Gia tộc Anh tài toàn năng", Huỳnh Lập xúc động khi nhận giải "Thủ lĩnh xuất sắc nhất" (X-Leader). Đêm chung kết không chỉ xác định đội hình 17 thành viên ra mắt mà còn khép lại hành trình tranh tài của các "Anh tài".

Những trải nghiệm, giới hạn được chinh phục và tình đồng đội hình thành qua từng Công diễn trở thành dấu ấn của mùa giải, đồng thời mở ra hành trình mới cho các nghệ sĩ sau khi chương trình kết thúc.