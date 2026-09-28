Huỳnh Kim Tho đoạt Chuông vàng vọng cổ 2026

Các thí sinh trong giây phút đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2026

Tối 27.9, tại Phim trường Nhà hát HTV – Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, vòng Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 – năm 2026 diễn ra với chủ đề “Tỏa sáng Chuông Vàng”. Ba thí sinh Huỳnh Kim Tho, Võ Thị Bé và Trần Văn Khiêm cùng tranh tài ở đêm thi quyết định.

Kết quả, Huỳnh Kim Tho đoạt Chuông vàng với số điểm trung bình 99,75; Võ Thị Bé nhận Chuông bạc với 99,44 điểm và Trần Văn Khiêm nhận Chuông đồng với 98,97 điểm.

Ban giám khảo chuyên môn đêm thi Chung kết xếp hạng là NSND Phượng Loan và NSND Trọng Phúc; Giám khảo khách mời là NSND Hữu Quốc.

Dấu ấn giao thời đưa Kim Tho đến Chuông vàng

Trong đêm chung kết, ba thí sinh trải qua hai phần thi. Ở phần đầu, mỗi thí sinh biểu diễn một trích đoạn cải lương tuồng sử, có sự trợ diễn của huấn luyện viên và các nghệ sĩ. Phần thi thứ hai là bài vọng cổ 3 câu, kể về hành trình và câu chuyện của thí sinh trên con đường đến với Chuông vàng vọng cổ.

Huỳnh Kim Tho thi diễn trích đoạn "Dấu ấn giao thời", cùng sự trợ diễn của huấn luyện viên NSƯT Võ Minh Lâm

Huỳnh Kim Tho (sinh năm 1990), thí sinh đến từ An Giang, thuộc đội của NSƯT Võ Minh Lâm. Trong phần thi đầu tiên, Kim Tho thi diễn trích đoạn Dấu ấn giao thời của tác giả NSND Triệu Trung Kiên, với sự hỗ trợ của NSƯT Võ Minh Lâm.

Đây là phần thi nhận được nhiều đánh giá tích cực từ ban giám khảo. NSND Phượng Loan cho rằng Kim Tho thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu, đặc biệt ở khả năng diễn xuất và xử lý nhân vật. Theo nữ nghệ sĩ, Kim Tho đã thể hiện được thần thái, ánh mắt sắc lạnh và vẻ đĩnh đạc của nhân vật.

Võ Thị Bé trong trích đoạn dự thi " Thoại Khanh - Châu Tuấn"

NSND Trọng Phúc đánh giá phần thoại, ánh mắt và cách Kim Tho vào các bài bản trong trích đoạn được xử lý tốt. Dù giọng có phần khàn trong đêm thi, thí sinh vẫn biết tiết chế để giữ cảm xúc cho nhân vật.

Với NSND Hữu Quốc, điều đáng chú ý ở Kim Tho là khả năng chạm đến cảm xúc của người xem ngay từ những câu nói lối đầu tiên. Giám khảo khách mời NSND Hữu Quốc cũng lưu ý thí sinh cần chú ý cách xử lý một số từ ngữ trong bài vọng cổ, đồng thời tiếp tục phát huy khả năng tiết chế và biểu đạt cảm xúc.

Trần Văn Khiêm thể hiện trích đoạn "Rạng ngọc Côn Sơn", với sự trợ diễn của NSND Hồ Ngọc Trinh, cũng là huấn luyện viên của Khiêm

Phần thi thứ hai của Kim Tho tạo nhiều cảm xúc khi cô kể lại hành trình đến với cuộc thi. Theo nội dung bài hát, Kim Tho từng phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ, lo cho hai em ăn học. Bên cạnh công việc công nhân, cô đi hát để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình.

Khi hai em đã trưởng thành, Kim Tho quyết định trở lại với niềm đam mê cải lương và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Hai người em của Kim Tho có mặt tại trường quay trong đêm chung kết. Những chia sẻ về quãng thời gian chị gái đi học, đi làm và hy sinh để chăm lo cho gia đình khiến cả hai xúc động. Đây cũng là phần thi giúp câu chuyện của Kim Tho được nối dài từ sân khấu đến đời sống, truyền cảm hướng đến khán giả, cho thấy sự đam mê với nghề và hành trình đạt tới vinh quang của cô gái đến từ An Giang.

Võ Thị Bé và Trần Văn Khiêm ca ngọt, sáng

Trần Văn Khiêm (sinh năm 1991, quê An Giang) là thí sinh dự thi đầu tiên trong đêm chung kết, thuộc đội NSND Hồ Ngọc Trinh. Trong đêm thi quyết định, Khiêm thể hiện trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn của tác giả Xuân Phong, với sự trợ diễn của NSND Hồ Ngọc Trinh và nhóm múa Bạch Dương.

Các thí sinh trong phần thi hát vọng cổ

NSND Trọng Phúc đánh giá Khiêm có giọng ca ngọt, tốt và có nhiều điểm sáng trong cách thể hiện. Tuy nhiên, giám khảo cho rằng thí sinh cần tăng khả năng biểu cảm, tương tác với bạn diễn, đồng thời chú ý hơn đến cách xuất hiện và xử lý hình thể trên sân khấu.

NSND Phượng Loan cũng đánh giá cao chất giọng của Khiêm, đồng thời lưu ý anh về phát âm, đặc biệt là những lỗi chính tả trong lời ca. NSND Hữu Quốc cho rằng thí sinh cần chú ý hơn đến thần thái và cách xử lý nhân vật, nhất là khi đảm nhận vai Nguyễn Trãi.

Võ Thị Bé (sinh 1998), thí sinh đến từ Cà Mau, thuộc đội NSƯT Ngọc Đợi. Cô dự thi trích đoạn Thoại Khanh Châu Tuấn của tác giả Trương Vũ, với sự hỗ trợ của NSƯT Ngọc Đợi, NS Thanh Hồng và NS Nguyễn Văn Hợp.

Ở phần thi vọng cổ, Võ Thị Bé nhận được những đánh giá tích cực về khả năng ca, cách dẫn dắt câu chuyện và biểu đạt cảm xúc. NSND Hữu Quốc đánh giá phần tự sự của cô có sự hãnh diện, nỗi niềm và cảm xúc rõ nét.

Top 3 thí sinh vòng chung kết xếp hạng cùng các vị huấn luyện viên trong phần nghe công bố kết quả

Tuy nhiên, các giám khảo cũng chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện ở khả năng diễn xuất, từ việc xây dựng tâm lý nhân vật đến cách xử lý các tình huống trên sân khấu. NSND Phượng Loan cho rằng người nghệ sĩ cần vận dụng trí tưởng tượng để đi sâu vào tâm lý nhân vật, thay vì chỉ thể hiện chính mình trên sân khấu.

Kim Tho đăng quang Chuông vàng và nhận giải do Báo chí bình chọn

Điểm chung cuộc của ba thí sinh được tính từ điểm trung bình của hai phần thi, trong đó phần thi trích đoạn có hệ số 2. Với 99,75 điểm, Huỳnh Kim Tho giành Chuông vàng vọng cổ 2026. Võ Thị Bé đạt 99,44 điểm, nhận Chuông bạc; Trần Văn Khiêm đạt 98,97 điểm, nhận Chuông đồng.

Giải thưởng Chuông vàng trị giá 150 triệu đồng, Chuông bạc 80 triệu đồng và Chuông đồng 50 triệu đồng.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy tư lệnh Quân khu 7 (bìa trái); ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (thứ 2, từ phải qua) và ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trao giải Vàng cho thí sinh Huỳnh Kim Tho

Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 Ban Tuyên giáo Trung ương (thứ 2, từ phải qua); ông Vũ Quang Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (bìa phải) và ông Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM trao giải Bạc cho Võ Thị Bé

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (thứ 2, từ trái qua), NSND Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM (bìa trái) và NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trao giải Đồng cho Trần Văn Khiêm

Huỳnh Kim Tho được trao “Giải thưởng do Báo chí bình chọn” và Trần Văn Khiêm nhận giải “Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng”

Ngoài ba giải thưởng chính, Ban tổ chức trao “Giải thưởng do Báo chí bình chọn” cho Huỳnh Kim Tho (trị giá giải thưởng 20 triệu đồng) và giải “Thí sinh có hoạt động lan tỏa trách nhiệm cộng đồng” cho Trần Văn Khiêm (10 triệu đồng).

Tại vòng Chung kết, Ban tổ chức công bố Giải Khuyến khích cho 4 thí sinh Lâm Chí Ngoán, Nguyễn Thị Ngọc Như, Nguyễn Phú Yên và Trần Trí Khang. Mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

Giải Tư thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Huỳnh Văn Tánh, với mức thưởng 20 triệu đồng mỗi giải.