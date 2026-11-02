Huỳnh Hiểu Minh tái xuất với phim mới quy tụ dàn sao đình đám

Huỳnh Hiểu Minh đang trở thành cái tên được truyền thông Trung Quốc quan tâm khi liên tiếp đón nhận những bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Mới đây, nam diễn viên xác nhận góp mặt trong Trùng Khánh Hào, dự án truyền hình do Tencent Video và Chính Ngọ Dương Quang sản xuất. Bộ phim được đạo diễn Khổng Sênh thực hiện, có sự tham gia của Trương Nhược Quân và Hồ Tiên Hú trong vai trò diễn viên chính. Bên cạnh đó, Mã Tư Thuần, Doãn Phưởng, Hoàng Minh Hạo, Đổng Dũng và Huỳnh Hiểu Minh cũng góp mặt với vai trò diễn viên đặc biệt.

Lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử có thật năm 1949, Trùng Khánh Hào xoay quanh cuộc khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Trùng Khánh. Trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động, những học viên hải quân trẻ tuổi phải đưa ra lựa chọn quan trọng, bí mật lên kế hoạch khởi nghĩa và đưa chiến hạm từ Thượng Hải đến khu giải phóng Yên Đài. Không chỉ tái hiện một sự kiện lịch sử, tác phẩm còn tập trung khai thác những lựa chọn về niềm tin, lý tưởng và số phận con người giữa dòng chảy thời đại. Sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh bên cạnh Trương Nhược Quân khiến dự án nhận được thêm sự chú ý từ khán giả.

Huỳnh Hiểu Minh trở lại màn ảnh với dự án phim mới.

Đáng chú ý, việc tham gia dự án mới diễn ra sau khoảng thời gian Huỳnh Hiểu Minh dành nhiều tâm sức cho con đường học vấn. Tháng 6/2026, nam diễn viên có tên trong danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến trúng tuyển của Học viện Hý kịch Thượng Hải, chuyên ngành Quản lý nghệ thuật - Kế hoạch sân khấu, với tổng điểm 271,34. Đây là thành quả sau lần thi chưa thành công vào năm 2025. Trước đó, anh từng chia sẻ mong muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình có học vị tiến sĩ và quyết định tiếp tục thử sức sau thất bại. Theo truyền thông Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh thậm chí hạn chế nhận lời đóng phim để tập trung ôn luyện trong suốt một năm.

Không dừng lại ở hoạt động diễn xuất, nam diễn viên còn đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông Quốc tế tại Liên hoan Điện ảnh Bách Hoa Kim Kê 2026. Thông tin được công bố tại buổi họp báo diễn ra ngày 19/10 ở Bắc Kinh. Sự kiện năm nay dự kiến tổ chức từ ngày 6 đến 10/11 tại thành phố Hạ Môn, với nhiều hoạt động quảng bá, giao lưu và thúc đẩy hợp tác điện ảnh. Với vai trò mới, Huỳnh Hiểu Minh bày tỏ mong muốn góp phần đưa những tác phẩm chất lượng của Trung Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu giữa các nhà làm phim trong và ngoài nước.

Tại buổi họp báo, Huỳnh Hiểu Minh cũng tiết lộ kế hoạch tham gia một bộ phim đề tài hiện thực có kinh phí sản xuất không lớn nhưng sở hữu câu chuyện giàu cảm xúc. Nam diễn viên đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà làm phim chú trọng hơn đến cảm xúc, mối quan hệ giữa các nhân vật và chiều sâu câu chuyện. Chia sẻ này phần nào cho thấy định hướng lựa chọn vai diễn của anh trong giai đoạn tiếp theo, thay vì chỉ tập trung vào quy mô sản xuất hay sức hút thương mại của dự án.

Trương Nhược Quân hội ngộ Huỳnh Hiểu Minh trong dự án truyền hình mới.

Ở tuổi 48, Huỳnh Hiểu Minh đang cho thấy sự chủ động trong việc làm mới hành trình nghệ thuật. Từ quyết định theo đuổi học vị tiến sĩ, trở lại với các dự án màn ảnh đến vai trò quảng bá điện ảnh Trung Quốc, nam diễn viên liên tục mở rộng hoạt động của mình. Sự xuất hiện trong Trùng Khánh Hào vì thế không chỉ là thông tin về một dự án mới mà còn đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình trở lại với công việc diễn xuất của ngôi sao Hoa ngữ.