Huỳnh Hiểu Minh khoe cơ bắp khi đón sinh nhật tuổi 49

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh chính thức đón sinh nhật tuổi 49. Nhiều khán giả chú ý khi nam diễn viên chia sẻ hình ảnh tập luyện, khoe vóc dáng săn chắc cùng những đường nét cơ bắp nổi bật dù đã bước sang độ tuổi U50.

Cụ thể, Huỳnh Hiểu Minh đăng tải ảnh ghi lại khoảnh khắc tập luyện nhân dịp sinh nhật. Nam diễn viên đội mũ đen, lựa chọn trang phục đơn giản và có phần kín đáo.

Huỳnh Hiểu Minh khoe cơ bắp săn chắc.

Chiếc áo ba lỗ lại giúp anh khoe trọn phần bắp tay cùng đường nét cơ bắp săn chắc. Vóc dáng khỏe khoắn của tài tử nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh vẫn duy trì được diện mạo trẻ trung và phong độ đáng chú ý. Hình ảnh mới cho thấy nam diễn viên dành sự quan tâm nhất định cho việc rèn luyện thể chất. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, sự chỉn chu trong việc chăm sóc bản thân cũng giúp anh nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Thần điêu đại hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm và Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng.

Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng khả năng diễn xuất đa dạng, nam diễn viên từng là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên màn ảnh Hoa ngữ.

Huỳnh Hiểu Minh duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. (Ảnh Sohu)

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện tình cảm của Huỳnh Hiểu Minh cũng từng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Năm 2015, anh kết hôn với Angelababy sau một đám cưới xa hoa được truyền thông Trung Quốc chú ý. Cặp đôi có một con trai chung, thường được gọi với biệt danh Tiểu Hải Miên.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, cả hai xác nhận ly hôn sau nhiều năm chung sống. Sau khi đường ai nấy đi, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lựa chọn cuộc sống riêng, đồng thời cùng chăm sóc con trai.

Những năm gần đây, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh, chương trình truyền hình và duy trì sự hiện diện trước công chúng. Nam diễn viên cũng có những thay đổi đáng chú ý về hình ảnh, không ngại thử sức với các vai diễn có màu sắc khác biệt thay vì chỉ gắn bó với hình tượng nam thần quen thuộc.

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh vẫn duy trì nhịp độ làm việc và dành thời gian chăm sóc ngoại hình, sức khỏe. Hình ảnh mới nhất trong ngày sinh nhật một lần nữa cho thấy nam diễn viên vẫn giữ được phong độ đáng chú ý sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.