Huỳnh Hiểu Minh học tiến sĩ ở tuổi 49

Tờ China Times đưa tin sau khi trượt chương trình tiến sĩ tại Học viện Hý kịch Thượng Hải năm ngoái, Huỳnh Hiểu Minh dành thêm một năm ôn luyện và cuối cùng đạt mục tiêu ở tuổi 49. Nam diễn viên hiện theo học ngành Quản lý Nghệ thuật - Kế hoạch Sân khấu.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh tham dự lễ nhập học tại Học viện Sân khấu Thượng Hải. Sự xuất hiện của nam diễn viên lập tức thu hút sự chú ý từ giảng viên và sinh viên trong trường.

Trong những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện khá giản dị với sơ mi trắng, quần tây đen và kính gọng mảnh. Anh cầm giấy tờ, xếp hàng hoàn tất thủ tục như những tân sinh viên khác. Dù liên tục được nhận ra và nhiều người dùng điện thoại chụp ảnh, nam diễn viên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, thường xuyên mỉm cười, tờ ON miêu tả.

Huỳnh Hiểu Minh trong ngày nhập học. Ảnh: China Times.

Tại lễ khai giảng, Huỳnh Hiểu Minh mặc áo phông đen của trường, đội mũ lưỡi trai và ngồi ở hàng ghế đầu. Dù trở thành một trong những tâm điểm của buổi lễ, anh không rời đi sớm. Sau chương trình, nam diễn viên còn chụp ảnh cùng những người xung quanh, liên tục cúi chào và vẫy tay trước khi rời trường.

Thái độ của Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời khen từ sinh viên có mặt tại sự kiện. Một số người nhận xét nam diễn viên ngoài đời thân thiện, khiêm tốn.

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi nhập học, Huỳnh Hiểu Minh chỉ trả lời ngắn gọn sẽ “học hành chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày”.

Theo truyền thông Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh lần đầu nộp hồ sơ vào chương trình tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải vào năm ngoái. Anh lựa chọn chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật - Kế hoạch Sân khấu nhưng không trúng tuyển.

Thay vì từ bỏ, nam diễn viên dành thêm một năm để chuẩn bị cho kỳ thi. Anh được cho là đã từ chối một số lịch trình công việc nhằm có thêm thời gian tập trung học tập. Cuối cùng, Huỳnh Hiểu Minh đạt tổng điểm 271,34 và đỗ chương trình tiến sĩ.

Nam diễn viên từng chia sẻ mong muốn tiếp tục bổ sung kiến thức thông qua việc học tập. Anh cũng kỳ vọng trở thành người đầu tiên trong gia đình sở hữu bằng tiến sĩ.

Nam diễn viên liên tục có hoạt động gây chú ý. Ảnh: HK01.

Trước khi nhập học không lâu, Huỳnh Hiểu Minh cũng gây chú ý với chia sẻ về việc từng giúp đỡ nhiều người nhưng nhận lại sự vô ơn.

Theo HK01, trong một cuộc phỏng vấn kéo dài 45 phút mới đây, nam diễn viên kể về những người từng tìm đến anh để nhờ vả. Theo lời Huỳnh Hiểu Minh, trước khi nhận được sự giúp đỡ, một số người tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng sau đó lại biến mất. Anh kể “trong túi chỉ có 10 tệ nhưng vẫn cho người khác 5 tệ”.

Huỳnh Hiểu Minh cho biết có những trường hợp khi anh giúp đỡ, đối phương xem anh như “thần thánh”, nhưng sau khi mọi việc hoàn tất người đó không còn liên lạc. Khi anh chủ động hỏi lại, người kia thậm chí nói: “Bạn giàu có như vậy, sao lại quan tâm đến chút ít này?”.

Những chia sẻ này nhanh chóng được lan truyền trên Weibo và nhiều nền tảng mạng xã hội. Các chủ đề liên quan đến việc Huỳnh Hiểu Minh “đang ám chỉ ai” thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đáng chú ý, một bộ phận cư dân mạng lập tức liên hệ phát ngôn của nam diễn viên với vợ cũ Angelababy (Dương Dĩnh). Một số người đặt câu hỏi liệu đó có phải lý do anh và vợ cũ ly hôn.

Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh không đề cập cụ thể bất kỳ cá nhân hay sự việc nào trong cuộc phỏng vấn. Vì vậy, việc cho rằng anh đang nhắm đến Angelababy vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng.

Mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từ lâu đã là chủ đề được công chúng quan tâm. Trong thời gian kết hôn, nam diễn viên được cho là đã sử dụng mạng lưới quan hệ trong ngành để hỗ trợ sự nghiệp của vợ.

Một số thông tin cho rằng Huỳnh Hiểu Minh từng kết nối Angelababy với Huayi Brothers - một trong những công ty điện ảnh và truyền hình lớn tại Trung Quốc - đồng thời giới thiệu cô tham gia chương trình thực tế Running Man phiên bản Trung Quốc, sau đổi tên thành Keep Running. Những cơ hội này được cho là góp phần giúp Angelababy củng cố vị trí trong ngành giải trí.

Hôn lễ của hai người năm 2015 từng được truyền thông gọi là “đám cưới thế kỷ”, với chi phí tới hơn 100 triệu NDT. Tuy nhiên, cả hai tuyên bố ly hôn vào 2022. Sau đó, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy có những hướng đi khác nhau.