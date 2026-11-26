Ngày 25/11, truyền thông Trung Quốc tiếp tục dành sự chú ý cho Huỳnh Hiểu Minh khi đoạn phỏng vấn cũ của nam diễn viên trong chương trình trò chuyện cùng MC Dịch Lập Cạnh bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Những lời tự nhìn nhận về tuổi trẻ, hôn nhân và lựa chọn cuộc đời của tài tử lập tức khiến công chúng liên tưởng đến cuộc hôn nhân từng gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ với Angelababy.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận bản thân từng đưa ra quyết định kết hôn khi chưa thực sự trưởng thành về mặt nhận thức. Nhìn lại những lựa chọn trong quá khứ, nam diễn viên tự nhận mình khi ấy khá ngốc nghếch vì chưa đủ hiểu biết để đánh giá đúng những vấn đề quan trọng của cuộc sống.

Những chia sẻ cũ của Huỳnh Hiểu Minh về sự trưởng thành và quyết định kết hôn bất ngờ gây chú ý trở lại.

Đáng chú ý, Huỳnh Hiểu Minh không trực tiếp nhắc tên Angelababy hay đưa ra lời trách móc dành cho vợ cũ. Tuy nhiên, việc tài tử nhìn lại những quyết định liên quan đến hôn nhân vẫn khiến câu chuyện tình cảm từng được xem như cổ tích của cả hai trở thành chủ đề bàn luận.

Một số bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc diễn giải những phát biểu này theo hướng Huỳnh Hiểu Minh hối hận vì kết hôn với Angelababy. Dù vậy, nội dung được truyền thông đăng tải chưa đủ cơ sở để khẳng định nam diễn viên đang trực tiếp phủ nhận cuộc hôn nhân cũ hay xem vợ cũ là lựa chọn sai lầm.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Huỳnh Hiểu Minh còn chia sẻ về những thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống. Nam diễn viên cho biết bản thân từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ một người hướng nội đến khi trở nên cởi mở hơn, rồi dần tìm lại sự bình tĩnh sau những biến động.

Phát biểu của Huỳnh Hiểu Minh khiến công chúng liên tưởng đến cuộc hôn nhân từng gây tiếc nuối với Angelababy.

Huỳnh Hiểu Minh cũng đề cập đến việc từng giúp đỡ nhiều người nhưng không nhận được sự trân trọng như mong đợi. Phát biểu này tiếp tục tạo ra những suy đoán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tài tử không nêu danh tính cụ thể, vì vậy những liên tưởng đến Angelababy hay các mối quan hệ khác đều chưa được xác thực.

Nhắc đến Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, công chúng khó quên cuộc hôn nhân từng được xem là biểu tượng xa hoa của giới giải trí Trung Quốc. Sau nhiều năm hẹn hò, cả hai đăng ký kết hôn vào tháng 5/2015 và tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Thượng Hải vào tháng 10 cùng năm.

Đám cưới quy tụ đông đảo ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, trở thành một trong những sự kiện được truyền thông châu Á quan tâm nhất thời điểm đó. Huỳnh Hiểu Minh khi ấy gây chú ý với hình ảnh người chồng hết lòng yêu chiều Angelababy, không ngại thể hiện tình cảm trước công chúng.

Hôn lễ xa hoa của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy năm 2015 từng trở thành tâm điểm truyền thông châu Á.

Năm 2017, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đón con trai đầu lòng, tên thân mật là Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, sau những năm tháng thường xuyên xuất hiện bên nhau, cả hai dần ít có những khoảnh khắc chung trước truyền thông.

Đến tháng 1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chính thức thông báo ly hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm khép lại trong sự tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Hai nghệ sĩ cho biết sẽ tiếp tục cùng chăm sóc con trai và giữ sự tôn trọng dành cho nhau.

Sau ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, từng bước thay đổi hình tượng trên màn ảnh. Từ những vai diễn mang phong thái hào hoa, lịch lãm, nam diễn viên ngày càng chú trọng các nhân vật có chiều sâu tâm lý và những câu chuyện đòi hỏi sự trải nghiệm.

Cuộc hôn nhân từng được ví như chuyện cổ tích của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy khép lại vào đầu năm 2022.

Trong cuộc trò chuyện được nhắc lại lần này, Huỳnh Hiểu Minh cũng bày tỏ mong muốn tập trung vào những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, thay vì chỉ đặt sự nổi tiếng hay lợi ích thương mại lên hàng đầu. Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý trong quan điểm làm nghề của tài tử sau nhiều năm hoạt động.

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh vẫn là gương mặt có sức hút của màn ảnh Hoa ngữ. Việc những phát biểu cũ tiếp tục gây chú ý cho thấy cuộc hôn nhân với Angelababy vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng về cả sự nghiệp lẫn đời tư.

Dù vậy, những chia sẻ của Huỳnh Hiểu Minh trước hết là góc nhìn cá nhân về sự trưởng thành và những lựa chọn đã qua. Câu chuyện có thể gợi lại nhiều tiếc nuối, nhưng chưa thể xem đây là lời xác nhận chính thức về nguyên nhân ly hôn giữa anh và Angelababy.