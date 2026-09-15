Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu hành trình mới ở tuổi 49

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh trở lại giảng đường sau khi vượt qua kỳ tuyển sinh tiến sĩ của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Trước đó, nam diễn viên từng thử sức nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, được biết đến qua nhiều tác phẩm như Bến Thượng Hải, Thần điêu đại hiệp và chương trình Nhà hàng Trung Hoa. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nam diễn viên tiếp tục lựa chọn một hướng đi khác khi đăng ký chương trình đào tạo tiến sĩ tại Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Trong ngày làm thủ tục nhập học, Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện với trang phục khá đơn giản. Anh hoàn tất các thủ tục, vui vẻ chào hỏi mọi người rồi ngồi ở hàng ghế đầu trong lễ khai giảng. Hình ảnh nam diễn viên trở lại môi trường học thuật ở tuổi 49 nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Đây không phải lần đầu Huỳnh Hiểu Minh thử sức với chương trình tiến sĩ. Năm 2025, anh từng nộp hồ sơ vào chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật - Hoạch định sân khấu. Nam diễn viên vượt qua vòng phỏng vấn nhưng không được nhận vì số lượng chỉ tiêu có hạn.

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện nhập học chương trình tiến sĩ ở Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ảnh: Sina

Không bỏ cuộc, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục đăng ký lại vào năm sau. Theo thông tin được công bố, anh đã điều chỉnh một số lịch trình công việc để dành thêm thời gian cho việc học. Kết quả lần này cho thấy sự chuẩn bị của nam diễn viên đã mang lại kết quả khi anh có tên trong danh sách trúng tuyển.

Trước đó vào tháng 6/2026, danh sách sơ tuyển tiến sĩ của trường được công bố. Huỳnh Hiểu Minh đạt tổng điểm 271,34, nằm trong nhóm có kết quả cao của chuyên ngành. Điểm chuyên ngành của anh cũng tăng từ 89 điểm ở lần thi trước lên 90,67 điểm trong kỳ thi tiếp theo.

Theo quy trình tuyển sinh, ứng viên phải trải qua nhiều vòng đánh giá gồm lý luận chính trị, môn bổ sung, phỏng vấn chuyên môn và phỏng vấn với giảng viên quốc tế. Tỷ lệ tuyển sinh tiến sĩ của trường được cho là khoảng 7,3%. Nhà trường cũng nhấn mạnh các ứng viên đều trải qua cùng một quy trình đánh giá, không có ngoại lệ dành riêng cho người nổi tiếng.

Việc Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn Quản lý Nghệ thuật - Hoạch định sân khấu thay vì tiếp tục đào sâu chuyên ngành diễn xuất cũng gây chú ý. Đây là hướng học liên quan nhiều đến quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động nghệ thuật.

Nam diễn viên từng chia sẻ mong muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình có bằng tiến sĩ. Với anh, việc học không chỉ phục vụ công việc mà còn là cách mở rộng hiểu biết và làm phong phú thêm trải nghiệm sống. Bên cạnh quản lý nghệ thuật, anh cũng dành sự quan tâm cho văn học và đạo diễn.

Trước khi theo học tiến sĩ, Huỳnh Hiểu Minh từng có quá trình học tập khá đáng chú ý. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và sau đó theo học chương trình thạc sĩ điều hành tại Trường Kinh doanh Cheung Kong ở Bắc Kinh.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, Huỳnh Hiểu Minh hiện có xu hướng dành nhiều sự quan tâm hơn cho việc trau dồi kiến thức. Quyết định học tiếp ở tuổi 49 cho thấy nam diễn viên không giới hạn bản thân trong những lĩnh vực quen thuộc.

Huỳnh Hiểu Minh.

Bên cạnh chuyện học tập, cuộc sống riêng của Huỳnh Hiểu Minh cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau biến cố hôn nhân, nam diễn viên tập trung nhiều hơn cho công việc và chăm sóc con trai, đồng thời vẫn được nhắc đến là giữ mối quan hệ tương đối văn minh với vợ cũ.

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh còn chia sẻ về những mối quan hệ trong cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 45 phút, anh kể về những người từng tìm đến mình khi gặp khó khăn nhưng sau khi nhận được sự giúp đỡ lại dần mất liên lạc.

Nam diễn viên đưa ra ví dụ rằng có thời điểm trong túi chỉ còn 10 NDT, tương đương khoảng 38.000 đồng, anh vẫn sẵn sàng cho người khác 5 NDT, khoảng 19.000 đồng. Tuy nhiên, điều khiến anh suy nghĩ không nằm ở số tiền mà ở cách một số người thay đổi thái độ sau khi được giúp đỡ.

Huỳnh Hiểu Minh cho biết có người từng xem anh như “thần thánh” sau khi nhận được sự hỗ trợ, nhưng rồi lại biến mất. Một người thậm chí từng nói rằng anh giàu có nên việc quan tâm đến một khoản nhỏ như vậy là điều khó hiểu. Những chia sẻ này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về những người mà nam diễn viên đang nhắc tới, dù anh không chỉ đích danh bất kỳ cá nhân hay sự việc nào.

Nhà sản xuất Trần Lam, người có hơn 20 năm quen biết Huỳnh Hiểu Minh, từng nhận xét anh là người chân thành, không quá coi trọng vật chất và thường khó từ chối khi người khác cần giúp đỡ. Theo bà, chính sự dễ tính đôi khi khiến anh chịu thiệt hoặc vướng vào những tranh luận không đáng có, nhưng sự chân thành và thái độ chuyên nghiệp cũng giúp anh duy trì nhiều mối quan hệ lâu dài.

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh đang cùng lúc theo đuổi hai mặt của cuộc sống: tiếp tục công việc trong ngành giải trí và trở lại môi trường học thuật. Việc hai lần dự tuyển để đạt mục tiêu tiến sĩ cho thấy nam diễn viên vẫn muốn mở rộng giới hạn của bản thân sau nhiều năm đứng trước ống kính.

Với Huỳnh Hiểu Minh, hành trình học tập lần này có thể không chỉ là một tấm bằng mới mà còn là bước chuẩn bị cho những định hướng khác trong lĩnh vực nghệ thuật về sau.