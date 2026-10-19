Huỳnh Hiểu Minh ám chỉ 'Angelababy là một sai lầm'

Trang 163 đưa tin Huỳnh Hiểu Minh nhận trả lời phỏng vấn chia sẻ về cuộc sống trong những năm qua, đặc biệt anh khá cởi mở khi nói về cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Angelababy.

Trong cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ anh kết hôn khi đã gần 40 tuổi. Dù lập gia đình muộn, nhưng nhìn lại nam diễn viên nhận ra mình chưa đủ trưởng thành, chín chắn và thời điểm đó, những đánh giá về hôn nhân và tương lai có phần sai lầm. Điều này khiến Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy có phần tiếc nuối.

Chia sẻ của Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi lớn, đặc biệt là khiến người hâm mộ Angelababy tức giận.

Phát ngôn của nam diễn viên đang ám chỉ cuộc hôn nhân với vợ cũ là một quyết định sai lầm. Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ đã thiếu chính xác trong việc nhìn nhận người khác.

Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ những tiếc nuối khi kết hôn. Phán đoán sai lầm khiến cuộc sống không như ý.

Huỳnh Hiểu Minh còn thừa nhận gặp những kẻ không biết điều và nhận mọi thứ mà anh giúp đỡ như chuyện hiển nhiên. Nam diễn viên thừa nhận trong quá khứ anh không biết từ chối, ai nhờ vả cũng nhiệt tình giúp đỡ, cuối cùng phản tác dụng.

Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ trước đây chỉ cần lời khen đơn giản "Anh thật tốt bụng" cũng khiến nam nghệ sĩ tự hào, sẵn sàng bao dung và chịu đựng mọi thứ.

"Ngay cả khi trong hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn sẵn lòng cống hiến hết mình và chia sẻ nguồn lực hạn chế của bản thân để giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, người nhận được sự giúp đỡ lại chỉ trích tôi đã cho đi quá ít ỏi và hoàn toàn phớt lờ lòng tốt của tôi", Huỳnh Hiểu Minh kể.

Nhưng thời gian trôi qua, anh nhận ra hình ảnh "người tốt bụng" không còn mang ý nghĩa cảm ơn mà chỉ là vỏ bọc cho sự khinh miệt, thái độ hời hợt, tự cho mình có quyền đáng được hưởng mọi thứ.

Trong một cuộc phỏng vấn khác vào năm 2023, Huỳnh Hiểu Minh nói: "Bạn sẽ hay gặp kiểu người như thế này. Bạn giúp đỡ họ, nhưng khi họ thành công rồi lại cảm thấy: 'Thành công của tôi là nhờ sự nỗ lực của tôi, không phải là do bạn giúp đỡ'. Về lâu về dài bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng với tính cách của tôi thì tôi sẽ không đi tranh chấp với họ làm gì".

Chia sẻ của Huỳnh Hiểu Minh gây chấn động suốt một thời gian, nhiều người cho rằng nam diễn viên đang ám chỉ tới người vợ Angelababy. Bởi Angelababy là người mẫu Hong Kong (Trung Quốc), tài nguyên phim ảnh, chương trình truyền hình của cô có được nhờ sự giúp đỡ của chồng.

Nhờ sự ủng hộ và đánh đổi của Huỳnh Hiểu Minh mà Angelababy nhanh chóng bước vào hàng ngũ sao hạng A của Trung Quốc Đại lục, nhận mức thù lao khổng lồ cao nhất giới giải trí. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng nam nghệ sĩ lại trục trặc tình cảm dẫn tới ly hôn.

Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên dẫn bạn gái kém 22 tuổi đi gặp bạn bè.

Chuyện tình Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy bắt đầu từ năm 2009. Cặp sao gây sốt khi liên tục thể hiện tình cảm ngọt ngào với nhau. Tuy nhiên, họ quyết định ly hôn từ tháng 1/2022.

Sau khi ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò với người mẫu Diệp Kha vài năm. Có thông tin người đẹp đã sinh con gái cho nam diễn viên, tuy nhiên Huỳnh Hiểu Minh chưa từng thừa nhận.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh đang hẹn hò diễn viên, người mẫu kém 22 tuổi Hồ Nhiễm Nhi. Cả hai thường xuyên gặp bạn bè nhưng chưa công khai tình cảm. Huỳnh Hiểu Minh còn dẫn bạn gái đi mua bất động sản tại Thượng Hải.