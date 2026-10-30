Huyền thoại X-Men qua đời, hình ảnh cuối cùng gây xót xa

Diễn viên gạo cội Patrick Stewart, ngôi sao gắn liền với vai Giáo sư X trong loạt phim *X-Men*, đã qua đời ở tuổi 86. Sự ra đi của nam tài tử khiến người hâm mộ trên toàn thế giới tiếc thương.

Theo truyền thông quốc tế, Patrick Stewart qua đời ngày 28/10 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Thông tin được người đại diện xác nhận thông qua thông báo từ gia đình trên tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên.

Ông ra đi bên cạnh người vợ Sunny Ozell cùng gia đình và những người thân thiết, sau thời gian chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy.

Sinh ngày 13/7/1940 tại Mirfield, Yorkshire, Anh, Patrick Stewart có sự nghiệp nghệ thuật kéo dài hơn sáu thập kỷ. Trước khi trở thành ngôi sao quốc tế, ông dành nhiều năm hoạt động trên sân khấu kịch, đặc biệt sau khi gia nhập Royal Shakespeare Company vào năm 1966.

Nền tảng diễn xuất kinh điển góp phần tạo nên phong cách đặc trưng của nam diễn viên với lối thể hiện điềm đạm, phong thái uy nghiêm và chất giọng trầm đầy sức nặng. Những yếu tố này giúp ông ghi dấu ấn trong cả sân khấu lẫn điện ảnh, truyền hình.

Năm 2010, Patrick Stewart được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ để ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn.

Với khán giả đại chúng, Patrick Stewart được nhớ đến nhiều nhất qua hai nhân vật mang tính biểu tượng: thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Trek: The Next Generation và Giáo sư Charles Xavier trong loạt phim siêu anh hùng X-Men.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với Giáo sư X, Patrick Stewart đã xây dựng hình tượng nhân vật có sức sống lâu bền trong lòng người hâm mộ, vượt ra ngoài khuôn khổ của một vai diễn siêu anh hùng thông thường.

Trước khi qua đời, Patrick Stewart đã hoàn thành phần diễn xuất trong Avengers: Doomsday, bom tấn được mong đợi của Marvel Studios. Trong phim, ông tiếp tục hóa thân thành Charles Xavier, đánh dấu lần trở lại của Giáo sư X trong vũ trụ điện ảnh Marvel sau Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Theo thông tin được Marvel xác nhận, Avengers: Doomsday sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của Patrick Stewart trên màn ảnh. Bộ phim dự kiến ra rạp toàn cầu ngày 18/12/2026.

Sau thông tin nam diễn viên qua đời, Marvel Studios bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời ca ngợi cách ông thể hiện Giáo sư X bằng sự điềm tĩnh, trí tuệ và tính nhân văn. Hãng phim cũng gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và người hâm mộ của ông trên khắp thế giới.