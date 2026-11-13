Huyền thoại võ thuật từng đóng Túy Quyền với Thành Long qua đời

Điện ảnh võ thuật châu Á vừa đón nhận tin buồn khi diễn viên kiêm võ sư Hàn Quốc Hwang Jang-lee, người được khán giả nhớ đến với biệt danh “Vua cước pháp”, qua đời ngày 12/11, hưởng thọ 81 tuổi. Ông là gương mặt phản diện quen thuộc trong thời kỳ hoàng kim của phim hành động Hong Kong, đặc biệt ghi dấu ấn qua hai tác phẩm đình đám Túy Quyền và Xà Hình Điêu Thủ, nơi ông có những màn giao đấu đáng nhớ với Thành Long.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hwang Jang-lee đột ngột ngã quỵ tại nhà riêng vào sáng 12/11 và được đưa đến Bệnh viện Seoul St. Mary's cấp cứu. Tuy nhiên, ông không tỉnh lại và qua đời sau đó. Thông tin được Kim Jin-yong, cựu lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật Thế giới, xác nhận trên mạng xã hội. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của nam nghệ sĩ chưa được công bố. Tang lễ dự kiến diễn ra vào sáng 15/11 tại Seoul.

Hwang Jang-lee, nam diễn viên võ thuật nổi tiếng với biệt danh "Vua cước pháp", qua đời ở tuổi 81. Ảnh: Weibo.

Sinh năm 1944, Hwang Jang-lee bắt đầu học võ từ năm 14 tuổi và sớm theo đuổi con đường Taekwondo chuyên nghiệp. Trước khi bước chân vào điện ảnh, ông từng làm huấn luyện viên võ thuật, tham gia đào tạo kỹ năng chiến đấu cho quân nhân Hàn Quốc. Nền tảng võ thuật vững chắc cùng khả năng thực hiện những cú đá có tốc độ và độ chính xác cao đã trở thành lợi thế đặc biệt khi ông chuyển hướng sang diễn xuất.

Năm 1974, Hwang Jang-lee bắt đầu sự nghiệp điện ảnh với bộ phim The Return of the One-Legged Man. Hai năm sau, ông tiến vào thị trường Hong Kong thông qua tác phẩm Nam Quyền Bắc Cước của nhà sản xuất Ngô Tư Viễn. Tại đây, nam diễn viên nhanh chóng được chú ý nhờ ngoại hình sắc lạnh, phong thái uy hiếp và những màn phô diễn võ thuật giàu sức nặng. Ông thường được giao những vai cao thủ phản diện, trở thành đối thủ xứng tầm để các nhân vật chính thể hiện tài nghệ.

Trước khi trở thành diễn viên, Hwang Jang-lee đã có nhiều năm rèn luyện Taekwondo và theo đuổi con đường võ thuật chuyên nghiệp. Ảnh: Weibo.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hwang Jang-lee đến vào năm 1978, khi ông liên tiếp góp mặt trong hai bộ phim nổi tiếng của Thành Long là Xà Hình Điêu Thủ và Túy Quyền. Trong Xà Hình Điêu Thủ, ông hóa thân thành cao thủ Ưng Trảo Môn với những đòn đánh hiểm hóc, tạo nên cuộc đối đầu căng thẳng với nhân vật do Thành Long thủ vai.

Đến Túy Quyền, Hwang Jang-lee tiếp tục gây ấn tượng khi đảm nhận vai Diêm Thiết Tâm, một cao thủ có khả năng sử dụng những đòn cước nhanh và mạnh. Nhân vật của ông trở thành thử thách lớn đối với Hoàng Phi Hồng do Thành Long thể hiện. Sự đối lập giữa lối đánh uy lực, lạnh lùng của Hwang Jang-lee và phong cách võ thuật hài hước, linh hoạt của Thành Long đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho màn đối đầu cuối phim.

Hwang Jang-lee từng là gương mặt phản diện nổi bật của dòng phim võ thuật Hong Kong trong thập niên 1970. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, những màn giao đấu giữa hai nghệ sĩ không chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh mà còn gắn với nhiều câu chuyện hậu trường được người hâm mộ nhắc lại suốt nhiều năm. Có thời điểm, thông tin về việc Hwang Jang-lee vô tình đá trúng mặt khiến Thành Long mất một chiếc răng trong quá trình quay Xà Hình Điêu Thủ trở thành giai thoại được truyền thông giải trí Hong Kong thường xuyên đề cập.

Ngoài hai tác phẩm kể trên, Hwang Jang-lee còn tham gia nhiều bộ phim hành động đáng chú ý như Nam Quyền Bắc Cước, Ưng Trảo Thiết Bố Sam, Tháp Tử Vong và Phú Quý Liệt Xa. Theo truyền thông Hàn Quốc, trong hơn ba thập kỷ hoạt động, ông đã góp mặt trong hơn 340 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim võ thuật châu Á.

Hwang Jang-lee và Thành Long từng tạo nên những màn giao đấu kinh điển trong Xà Hình Điêu Thủ và Túy Quyền. Ảnh: Weibo.

Sự nghiệp của Hwang Jang-lee không chỉ giới hạn trong diễn xuất. Năm 1983, ông thử sức với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên trong Quảng Đông Sát Mộc Sư. Đến năm 1995, ông tham gia đảm nhiệm công việc chỉ đạo võ thuật cho bộ phim truyền hình Hàn Quốc Đồng Hồ Cát. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến với vai trò truyền bá Taekwondo, từng hướng dẫn võ thuật cho nhiều nghệ sĩ Hong Kong, trong đó có Hồng Kim Bảo và Dương Tử Quỳnh.

Khi dòng phim võ thuật truyền thống Hong Kong dần thay đổi, Hwang Jang-lee cũng giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh và trở về Hàn Quốc sinh sống. Dù không còn hoạt động sôi nổi trong ngành giải trí, ông vẫn duy trì các hoạt động liên quan đến võ thuật, tổ chức giao lưu và quảng bá Taekwondo tại nhiều quốc gia. Ông từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật Thế giới và tham gia các hoạt động quảng bá của Kukkiwon, trụ sở Taekwondo thế giới.

Những cú đá tốc độ và kỹ thuật Taekwondo điêu luyện trở thành dấu ấn đặc trưng trong các vai diễn của Hwang Jang-lee. Ảnh: Weibo.

Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, khi được hỏi về tác phẩm yêu thích nhất trong sự nghiệp, Hwang Jang-lee từng lựa chọn Túy Quyền. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi ông đến gần hơn với khán giả quốc tế và giúp hình ảnh một phản diện sở hữu những cú đá thần tốc trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ yêu điện ảnh võ thuật.

Vai phản diện trong Túy Quyền là một trong những dấu ấn khó quên nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Hwang Jang-lee. Ảnh: Weibo.

Sự ra đi của Hwang Jang-lee khép lại hành trình của một nghệ sĩ từng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho thời kỳ hoàng kim của phim võ thuật Hong Kong. Dù không thường xuyên đảm nhận vai chính, ông vẫn là đối trọng quan trọng trong những bộ phim kinh điển của Thành Long. Những màn giao đấu từng khiến khán giả nghẹt thở trên màn ảnh sẽ tiếp tục là dấu ấn đặc biệt trong di sản điện ảnh mà ông để lại.