Sau trận thua Atletico Madrid ở Champions League vừa qua, Lisandro Martinez lên tiếng phàn nàn về việc ban lãnh đạo MU không tăng cường lực lượng đủ mạnh trong kỳ chuyển nhượng hè. Trung vệ người Argentina cho rằng đội bóng cần đầu tư nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Ngay sau đó, huyền thoại Roy Keane đã phản ứng trên podcast Stick to Football. Cựu thủ quân MU công khai bày tỏ sự tức giận, đồng thời hướng sự chỉ trích vào cách các cầu thủ hiện nay ứng xử với những vấn đề nội bộ.

Huyền thoại Roy Keane ví MU hiện tại như 'gánh xiếc' (Ảnh: Sky Sports)

(Ảnh: AP)

Với Keane, vấn đề không chỉ nằm ở nội dung phát biểu của Martinez, mà còn ở phản ứng của những cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ. Theo cựu tiền vệ người Ireland, Bruno Fernandes và Harry Maguire, với kinh nghiệm cùng vị thế của mình, đáng lẽ phải có trách nhiệm nhắc nhở đồng đội và ngăn những bất mãn nội bộ tiếp tục bị đưa ra trước công chúng.

“Bruno và Maguire có lẽ đang bận làm podcast. Tôi không tưởng tượng nổi họ sẽ gọi Martinez ra để nhắc nhở”, Keane mỉa mai. Ông cũng nhận xét ngôn ngữ cơ thể của Fernandes cho thấy đội trưởng Man Utd dường như không hài lòng, đồng thời nghi ngờ khả năng những cầu thủ này có thể đứng ra chấn chỉnh các đồng đội.

Harry Maguire là một trong những mục tiêu bị Keane công kích mạnh nhất. Cựu đội trưởng MU nhắc đến việc trung vệ này không được HLV Thomas Tuchel lựa chọn vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026, cho rằng Maguire nên biến sự thất vọng thành động lực để cải thiện bản thân.

Thay vì dành mùa hè cho việc tập luyện và chứng minh năng lực, Maguire lại sang New York tham gia các chương trình podcast. Với Keane, lựa chọn đó phản ánh vấn đề về thứ tự ưu tiên của một cầu thủ đang khoác áo đội bóng lớn.

“Maguire thất vọng vì không được triệu tập lên tuyển Anh. Nhưng thay vì xắn tay áo tập luyện suốt mùa hè, cậu ấy lại nghĩ đến chuyện sang New York làm podcast vài tuần. Đó là tư duy của cậu ấy”, Keane bình luận.

“Man Utd bây giờ chẳng khác nào gánh xiếc. Nếu có thể, hãy để màn trình diễn trên sân lên tiếng”, Keane gay gắt.

Cựu đội trưởng Man Utd không phản đối việc cầu thủ chia sẻ cảm xúc hay bày tỏ sự không hài lòng. Tuy nhiên, theo ông, những phát ngôn như vậy chỉ thực sự có sức nặng khi đi cùng kết quả tích cực: "Nếu muốn trút bớt bức xúc thì cũng được, nhưng ít nhất hãy làm điều đó sau những chiến thắng, hoặc sau khi giành chức vô địch”.