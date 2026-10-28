Huyền thoại quần vợt Stan Wawrinka khép lại sự nghiệp sau 24 năm

Ở tuổi 41, nhà vô địch ba giải Grand Slam chia tay sân đấu trong sự cổ vũ của người hâm mộ quê nhà, để lại dấu ấn trong một trong những giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất của quần vợt nam.

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng một Swiss Indoors Basel, Wawrinka để thua tay vợt người Czech Jiri Lehecka với tỷ số 5-7, 6-7(2). Dù không thể giành chiến thắng, tay vợt Thụy Sĩ vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả tại Basel, nơi anh lựa chọn làm điểm kết thúc hành trình thi đấu chuyên nghiệp.

Tay vợt người Thụy Sĩ Stan Wawrinka, người từng ba lần vô địch Grand Slam, đã kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Ảnh: AP: Keystone/Georgios Kefalas

Wawrinka đã thông báo trước đó rằng mùa giải 2026 sẽ là năm cuối cùng trong sự nghiệp. Quyết định này khép lại hành trình bắt đầu từ năm 2002, khi anh bước vào con đường quần vợt chuyên nghiệp.

Ba danh hiệu Grand Slam đáng nhớ

Thành tích nổi bật nhất của Wawrinka là ba chức vô địch Grand Slam đơn nam. Năm 2014, anh đánh bại Rafael Nadal trong trận chung kết Australian Open để giành danh hiệu lớn đầu tiên. Một năm sau, tay vợt Thụy Sĩ vượt qua Novak Djokovic trong trận chung kết Roland-Garros. Năm 2016, anh tiếp tục đánh bại Djokovic tại chung kết US Open.

Điểm đặc biệt là cả ba danh hiệu đều đến trong thời kỳ Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic thống trị quần vợt nam. Wawrinka không duy trì được sự ổn định ở đẳng cấp cao nhất trong thời gian dài như những đối thủ nổi tiếng này, nhưng anh chứng minh khả năng đánh bại các tay vợt hàng đầu ở những trận đấu quan trọng nhất.

Ảnh: Atptour

Trong sự nghiệp, Wawrinka giành tổng cộng 16 danh hiệu đơn nam cấp ATP và từng vươn lên vị trí thứ ba thế giới vào năm 2014. Anh cũng giành huy chương vàng đôi nam tại Olympic Bắc Kinh 2008 cùng người đồng hương Roger Federer.

Năm 2014, Wawrinka tiếp tục góp công giúp đội tuyển Thụy Sĩ lần đầu vô địch Davis Cup, giải đấu đồng đội danh giá của quần vợt nam.

Chia tay với tinh thần không hối tiếc

Trước trận đấu cuối cùng, Wawrinka chia sẻ rằng điều quan trọng nhất trong sự nghiệp là luôn chiến đấu hết mình và cống hiến 100% sức lực ở mỗi trận đấu. Anh cho biết mình muốn rời sân đấu mà không phải nuối tiếc, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với đối thủ, giải đấu và người hâm mộ.

Wawrinka chia tay trong sự cổ vũ và cảm ơn của mọi người. Ảnh: Atptour

Trận thua tại Basel khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Wawrinka, nhưng người hâm mộ vẫn sẽ có cơ hội gặp lại anh trong một sự kiện chia tay dự kiến diễn ra tại Geneva ngày 19/12. Sự kiện mang tên “One Last Backhand” dự kiến có sự góp mặt của Federer và Andy Murray.

Với ba danh hiệu Grand Slam, 16 chức vô địch ATP và những chiến thắng trước các tên tuổi lớn nhất của quần vợt hiện đại, Wawrinka khép lại sự nghiệp như một trong những tay vợt nổi bật của thế hệ mình. Di sản của anh không chỉ nằm ở những danh hiệu, mà còn ở tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng tạo nên bất ngờ trước những đối thủ mạnh nhất.