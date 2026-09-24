Huyền thoại PUBG Việt Nam bị cấm vĩnh viễn, đội chủ quản khiếu nại nhà phát hành

Ngày 23/9, công ty Krafton, đơn vị phát hành tựa game PUBG: BATTLEGROUNDS công bố kết quả điều tra và hình thức xử lý đối với hai tuyển thủ esports Việt Nam Himass và TanVuu, sau những tranh cãi tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Ngày 24/9, Anyone’s Legend, đơn vị chủ quản của Himass, tuyển thủ PUBG PC xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam với chức vô địch thế giới và kỷ lục số mạng hạ gục toàn cầu, đăng thông báo phản đối cách Krafton đưa ra kết luận và xử lý vụ việc.

Bài đăng thông báo của Anyone’s Legend trên mạng xã hội Facebook.

Trong bài đăng tải trên mạng xã hội Facebook, đơn vị này thông báo: ”... Chúng tôi không phủ nhận rằng hành vi tiếp nhận thông tin bên ngoài trận đấu là vấn đề cần được xem xét.

Tuy nhiên, trách nhiệm của tuyển thủ đối với hành vi của mình và trách nhiệm của đơn vị tổ chức đối với quy định, vận hành, hướng dẫn, xử lý sự cố và những hậu quả phát sinh từ quá trình đó là những vấn đề cần được xem xét độc lập.

KRAFTON đã công khai thừa nhận những thiếu sót trong quá trình tổ chức và xử lý PUBG Asia Stars 2026, bao gồm việc chưa thiết lập rõ ràng từ trước các biện pháp phòng ngừa, tiêu chí đánh giá và mức chế tài liên quan đến việc sử dụng thông tin bên ngoài game.

Trong khi đó, quyết định cuối cùng đối với Himass là hình thức xử lý vĩnh viễn, có khả năng chấm dứt toàn bộ sự nghiệp thi đấu PUBG chuyên nghiệp của tuyển thủ...”.

Theo quan điểm của Anyone’s Legend, hình thức xử phạt cấm tuyển thủ Himass thi đấu vĩnh viễn là bất hợp lý. Phía đội tuyển cũng viện dẫn việc Krafton từng công khai nhận trách nhiệm về những bề bộn trong khâu quản lý lẫn truyền thông, chẳng hạn như việc chậm trễ phát đi thông báo chính thống, thiếu sự liên kết thông tin xuyên suốt giữa các khu vực và bỏ quên việc vạch ra những quy chuẩn minh bạch ngay từ ngày đầu.

Anyone’s Legend đưa ra 3 đề nghị với Krafton. Đơn vị này mong muốn Krafton làm rõ: Căn cứ và tiêu chí dẫn đến hình thức xử lý vĩnh viễn; Trách nhiệm đối với quá trình vận hành sự kiện; Trách nhiệm đối với những hậu quả phát sinh.

Bên cạnh đó, Anyone’s Legend khẳng định sẽ thông qua các quy trình chính thức để yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời bảo lưu quyền đề xuất những biện pháp khắc phục phù hợp đối với các thiệt hại có thể xác định và chứng minh được.

Tổ chức này cũng đưa ra kêu gọi cộng đồng không nên có bất kỳ hành động công kích nào nhắm vào KRAFTON, các tuyển thủ, streamer, nhân sự giải đấu, cộng đồng hay quốc gia nào. Đối với họ, đây hoàn toàn là vấn đề xoay quanh trách nhiệm, tính minh bạch cùng những hệ lụy thực tế từ một quy trình mà chính đơn vị tổ chức đã thừa nhận có tồn đọng lỗ hổng.

Trong bài đăng cập nhật ngay sau đó, Anyone’s Legend thông báo: “Hiện đang phối hợp cùng đội ngũ pháp lý và các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ, rà soát các căn cứ và chuẩn bị những phương án cần thiết cho quy trình kháng nghị chính thức đối với quyết định liên quan đến Himass.

Với một quyết định có ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sự nghiệp của tuyển thủ, chúng tôi tin rằng mọi khả năng cần được xem xét một cách cẩn trọng và đầy đủ”.

Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng là cáo buộc từ nữ streamer Hàn Quốc Soopi cho rằng bộ đôi Himass và TanVuu của Việt Nam đã gian lận theo dõi trực tiếp luồng phát sóng trong lúc thi đấu gỉai PUBG Asia Stars 2026. Ngay lập tức, Krafton loại 2 tuyển thủ Việt Nam khỏi giải đấu và việc tước bỏ danh hiệu đối tác chiến lược PUBG Vietnam Partner.

Về phần mình, ban quản lý Krafton khẳng định cặp đôi đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cùng loạt quy tắc vận hành cốt lõi dành riêng cho phân khúc thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Mức án phạt nặng nề nhất đã được áp dụng khi nhà phát hành quyết định khóa chặt tài khoản game vĩnh viễn đối với cả hai. Đồng thời, mọi cánh cửa bước vào các đấu trường đỉnh cao thuộc hệ thống toàn cầu do Krafton quản lý hay cấp phép từ PGC, PGS cho đến PNC đều bị khép lại vĩnh viễn đối với hai tuyển thủ này kể từ thời điểm quyết định được phát đi.