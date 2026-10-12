Huyền thoại Naruto trở lại màn ảnh sau 9 năm

Thông báo được đưa ra ngày 11/10 tại New York Comic Con (Mỹ), lễ hội truyện tranh diễn ra từ ngày 8-11/10. Dự án do nhóm sản xuất gồm đài truyền hình TV Tokyo và nhà xuất bản Shueisha phối hợp thực hiện. Tác giả nguyên tác Masashi Kishimoto sẽ giám sát loạt phim mới cùng họa sĩ Koji Kiriyama, tác giả của bộ truyện tranh (manga) “Ninku”.

Ra đời từ bộ truyện tranh về thế giới ninja, “Naruto” trở thành một trong những thương hiệu văn hóa đại chúng nổi bật nhất của Nhật Bản. Bộ manga kết thúc đăng dài kỳ trên tạp chí Weekly Shonen Jump năm 2014, còn tập cuối của loạt phim “Naruto: Shippuden” lên sóng năm 2017. Sự trở lại lần này đánh dấu bước đi mới nhằm duy trì sức sống của thương hiệu sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh.

Không chỉ trở lại với anime, “Naruto” còn mở rộng sang lĩnh vực trò chơi. Cùng ngày 11/10, Bandai - công ty sản xuất đồ chơi và giải trí hàng đầu của Nhật Bản, công bố kế hoạch phát hành toàn cầu một tựa game di động về nhân vật này, sau khi ra mắt tại Trung Quốc và thu hút lượng lớn người chơi. Ngoài ra, một trò chơi thẻ bài (card game) cũng dự kiến phát hành quốc tế vào tháng 6/2027, đi kèm các hoạt động trải nghiệm và quảng bá.

Sức hút ngày càng lớn của anime Nhật Bản trên thị trường quốc tế tạo thêm dư địa để các thương hiệu đình đám như “Naruto” mở rộng thị trường. Theo công ty nghiên cứu HumanMedia, doanh thu anime tại thị trường nước ngoài năm 2024 tăng 26%, lên 2.200 tỷ yen (13,9 tỷ USD), chiếm gần 40% tổng doanh thu quốc tế 6.000 tỷ yen của ngành công nghiệp nội dung Nhật Bản, bao gồm trò chơi điện tử và phim điện ảnh.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng doanh thu toàn cầu từ các sản phẩm nội dung sáng tạo lên 20.000 tỷ yen vào năm 2033. Trong bối cảnh đó, việc đưa “Naruto” trở lại màn ảnh, đồng thời mở rộng hệ sinh thái trò chơi và sản phẩm giải trí, cho thấy nỗ lực khai thác lâu dài giá trị của những thương hiệu văn hóa đã có chỗ đứng trên toàn cầu.