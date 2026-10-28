Huyền thoại MU nói thẳng về quyết định giữ Michael Carrick

Trận thua Bournemouth ngay tại Old Trafford khiến chuỗi trận không thắng của Manchester United kéo dài lên con số 8 trên mọi đấu trường. Kết quả đáng thất vọng này đẩy đội chủ sân Old Trafford xuống vị trí thứ 16 tại Ngoại hạng Anh, đồng thời khiến tương lai của HLV Michael Carrick trở nên bấp bênh.

Sau tiếng còi mãn cuộc, hình ảnh Carrick một mình đi quanh sân Old Trafford giữa những tràng pháo tay từ khán đài khiến nhiều người cho rằng nhà cầm quân 45 tuổi sắp phải rời ghế nóng. Ngay sau đó, hàng loạt ứng viên tiềm năng được nhắc đến, trong đó có Eddie Howe, Antonio Conte, Julian Nagelsmann và Fabian Hurzeler.

Michael Carrick vẫn được trao thêm thời gian để vực dậy Manchester United

Tuy nhiên, theo BBC Sport, ban lãnh đạo Man United quyết định chưa sa thải Carrick và trao cho ông thêm thời gian để cải thiện thành tích. Nhà cầm quân người Anh đã trực tiếp chỉ đạo buổi tập tại trung tâm huấn luyện Carrington vào sáng thứ Ba, đồng thời dự kiến tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách trước Chelsea tại Stamford Bridge.

Chia sẻ trên Sky Sports, Gary Neville cho biết ông vừa bất ngờ vừa vui mừng trước quyết định của ban lãnh đạo Man United. Cựu hậu vệ này từng nghĩ thất bại trước Bournemouth sẽ đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của Carrick.

“Tôi rất vui. Tôi ngạc nhiên nhưng vui vì chắc chắn những gì tôi chứng kiến vào Chủ nhật sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Michael. Khi anh ấy đi bộ một mình vòng quanh sân cuối trận, các cầu thủ đi phía sau, gần như đó là vòng chào tạm biệt. Anh ấy vẫy tay với người hâm mộ, vẻ mặt vừa xin lỗi vừa như lời chia tay”, Neville chia sẻ.

Michael Carrick đang đối mặt với áp lực cực lớn kể từ khi dẫn dắt Manchester United

Quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Carrick giúp nhà cầm quân người Anh có thêm thời gian để tìm cách vực dậy Man United. Tuy nhiên, áp lực dành cho ông vẫn rất lớn sau chuỗi 8 trận liên tiếp không giành chiến thắng trên mọi đấu trường.

Chuyến làm khách trước Chelsea tại Stamford Bridge vì thế mang ý nghĩa quan trọng với đội chủ sân Old Trafford. Một kết quả tích cực có thể giúp Carrick cải thiện vị thế, trong khi màn trình diễn thiếu thuyết phục sẽ tiếp tục khiến tương lai của ông bị đặt dấu hỏi.

Trong bối cảnh Man United sa sút cả về thành tích lẫn sự ổn định, Carrick cần nhanh chóng tìm ra phương án cải thiện lối chơi và khơi dậy tinh thần thi đấu của toàn đội. Quyết định giữ HLV người Anh cho thấy ban lãnh đạo chưa muốn thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, nhưng cơ hội dành cho ông sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả trong thời gian tới.