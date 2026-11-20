Gia đình Kurt Van Dyke, huyền thoại lướt sóng người Mỹ, cho biết họ từng cảm thấy nhiều điểm bất thường sau khi ông bị tra tấn và sát hại trong một vụ đột nhập nhà ở Costa Rica. Đáng chú ý, bạn gái đi cùng nạn nhân gần như không bị thương và hiện đã bị bắt giữ vì nghi liên quan đến vụ án.

Ngày 14/2, Kurt Van Dyke, 66 tuổi, biệt danh “King”, được phát hiện tử vong dưới gầm giường tại một căn nhà ở Hone Creek, gần Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica. Theo Cơ quan Điều tra Tư pháp Costa Rica (OIJ), thi thể ông có nhiều vết đâm và dấu hiệu bị siết cổ.

Bạn gái của Van Dyke, được xác định bằng họ Arroyo, được tìm thấy trong tình trạng bị trói bằng dây rút nhựa sau vụ tấn công. Tuy nhiên, người phụ nữ không bị thương nghiêm trọng, theo thông tin cảnh sát công bố trước đó.

Nạn nhân Kurt Van Dyke.↵

9 tháng sau vụ án, ngày 12/11, OIJ thông báo bắt giữ Arroyo cùng một người đàn ông 34 tuổi mang họ Gutiérrez vì nghi ngờ cả hai tham gia sát hại Van Dyke. Thông tin được các hãng truyền thông Teletica.com, Los Angeles Times và SF Gate đăng tải.

Theo nhà chức trách, hai nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch cướp tài sản của Van Dyke, nhằm lấy mã PIN các thẻ ngân hàng liên quan đến khách sạn Puerto Viejo do ông sở hữu tại địa phương.

Chia sẻ với CBS News, Peter Van Dyke, anh trai nạn nhân, cho biết gia đình rất bất ngờ khi hay tin Arroyo bị bắt. Tuy nhiên, ông thừa nhận các thành viên từng cảm thấy khó hiểu khi người phụ nữ gần như không bị thương sau vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng.

“Chúng tôi đã có những nghi ngờ”, Peter nói, đồng thời cho biết ông không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào khi chưa có kết luận chính thức.

Trước đó, theo PEOPLE, Van Dyke đang ở cùng bạn gái tại một căn nhà ở Puerto Viejo thì ít nhất hai người đàn ông có vũ trang đột nhập. Các đối tượng được cho là đã dùng súng đe dọa, khống chế hai người trong phòng suốt vài phút trước khi lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Phó Giám đốc OIJ Vladimir Muñoz cho biết, Van Dyke bị tra tấn và đánh đập sau khi những kẻ tấn công không thể truy cập thông tin ngân hàng của ông. Một số tình tiết trong vụ việc cũng có dấu hiệu bị dàn dựng, theo báo La Nación.

Kurt Van Dyke sinh ra tại Santa Cruz, California (Mỹ), trong một gia đình nổi tiếng với truyền thống lướt sóng. Ông được cha mẹ là Gene Van Dyke và Betty Van Dyke hướng dẫn môn thể thao này từ khi còn nhỏ.

Sau khi cảnh sát bắt giữ các nghi phạm, Peter Van Dyke cho biết gia đình cảm thấy nhẹ nhõm vì vụ án đã có tiến triển.

Trước đó, khi chia sẻ với San Francisco Chronicle, Peter từng mô tả em trai là người nhân hậu, hào phóng và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

“Em trai tôi là người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ gần như bất kỳ ai. Kurt không bao giờ làm tổn thương người khác và luôn có mặt khi mọi người cần”, Peter chia sẻ.