Huyền thoại Lancia 50 năm tuổi được tái hiện, xế hàng hiếm giá triệu USD

Lancia 037 là một trong những mẫu xe rally nổi tiếng nhất lịch sử, đồng thời là mẫu xe dẫn động cầu sau cuối cùng giành chức vô địch tại Giải vô địch đua xe thế giới (WRC). Hãng Kimera Automobili sau đó đã phát triển một mẫu xe hiện đại lấy cảm hứng từ huyền thoại này mang tên EVO37.

Chỉ 37 chiếc Kimera EVO37 được sản xuất. Trong đó, chiếc mang số hiệu 018 sẽ xuất hiện tại phiên đấu giá Zoute Concours Auction 2026, diễn ra ngày 9/10 tại Bỉ. Xe được ước tính có giá từ 950.000 euro (khoảng 1,08 triệu USD) đến 1,15 triệu euro (1,31 triệu USD).

Chỉ 37 chiếc Kimera EVO37 được sản xuất.

Chiếc EVO37 được hoàn thiện vào tháng 3/2025 và đến thời điểm được đưa vào danh mục đấu giá mới chỉ chạy 237 km. Quãng đường cực thấp khiến đây trở thành một trong những chiếc EVO37 đặc biệt hiếm trên thị trường.

Theo Broad Arrow Auctions, xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van, dung tích 2.1L, kết hợp bộ siêu nạp và tăng áp turbo. Động cơ sản sinh công suất 505 mã lực, mô-men xoắn cực đại 550 Nm và truyền sức mạnh tới bánh sau thông qua hộp số sàn 6 cấp.

Chiếc EVO37 số 018 còn có màu sơn đặc biệt Kimera Luci del Bosco.

Kimera cho biết EVO37 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3 giây và đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Để phù hợp với khả năng vận hành, chiếc xe được trang bị hệ thống treo tay đòn kép Öhlins cùng phanh gốm carbon Brembo, sử dụng đĩa phanh tự thông gió và kẹp phanh 4 piston.

Dù mang thiết kế và tinh thần của xe rally, EVO37 vẫn được bổ sung nhiều trang bị hiện đại như điều hòa, đèn LED, ABS, cảm biến đỗ xe và camera lùi kỹ thuật số.

Chiếc EVO37 số 018 còn có màu sơn đặc biệt Kimera Luci del Bosco, với tông nâu kim loại đậm lấy cảm hứng từ những màu sắc từng xuất hiện trên Lamborghini Miura và Countach. Xe sử dụng bộ vành màu vàng, nội thất da màu be cùng cần số bằng gỗ.

Theo thông tin đấu giá, chiếc xe được đặt hàng riêng và được giữ nguyên cấu hình hiện tại. Kimera cũng hỗ trợ việc nhập khẩu, đăng ký xe tại châu Âu hoặc Mỹ và có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu của chủ nhân mới.

EVO37 số 018 là lô số 158 tại Zoute Concours Auction 2026.

Theo Motorbiscuit