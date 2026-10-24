Huyền thoại golf học chiến thuật qua sách, làm nên lịch sử tuổi 50

Golfer người Mỹ từng dành nhiều thời gian đọc tài liệu về Bobby Jones, Arnold Palmer và những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến lịch sử golf. Ảnh: Mizzen + Main.

Phil Mickelson (sinh năm 1970), tên đầy đủ là Philip Alfred Mickelson, là một trong những golfer thành công nhất lịch sử golf Mỹ. Trong sự nghiệp, ông giành 45 danh hiệu PGA Tour, trong đó có 6 chức vô địch major. Năm 2021, Mickelson trở thành golfer lớn tuổi nhất từng vô địch một giải major khi đăng quang PGA Championship ở tuổi 50.

Nổi tiếng với lối chơi tấn công và những cú đánh táo bạo, Mickelson cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu lịch sử môn thể thao này. Bên cạnh việc tập luyện và tích lũy kinh nghiệm trên sân, ông thường đọc sách về những golfer thuộc các thế hệ trước để nghiên cứu cách họ suy nghĩ, lựa chọn chiến thuật và đối mặt với áp lực thi đấu.

Trong cuộc họp báo tại The Players Championship năm 2002, Mickelson tiết lộ Bobby Jones là một trong những golfer ông dành nhiều thời gian tìm hiểu qua sách và các tư liệu ghi hình.

Jones là huyền thoại golf Mỹ, nổi tiếng với thành tích giành Grand Slam năm 1930, khi chiến thắng cả 4 giải đấu lớn nhất thời kỳ đó. Ông cũng là người đồng sáng lập Augusta National Golf Club, sân golf tổ chức giải Masters danh giá.

Do không có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với Jones, Mickelson chủ yếu tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông qua những tài liệu được lưu giữ. Golfer người Mỹ cũng dành sự quan tâm tương tự cho Ben Hogan, người từng giành 9 danh hiệu major và được đánh giá cao về kỹ thuật đánh bóng.

Cũng tại cuộc họp báo năm 2002, ông cho biết từng đọc sách viết về Arnold Palmer, golfer Mỹ giành 7 danh hiệu major và nổi tiếng với phong cách thi đấu tấn công. Mickelson đặc biệt chú ý đến cách Palmer xử lý các hố par 5, nơi golfer giỏi có thể tìm kiếm cơ hội ghi eagle hoặc birdie bằng những cú đánh mạo hiểm.

Năm 2021, Mickelson đi vào lịch sử khi vô địch PGA Championship ở tuổi 50, trở thành golfer nam lớn tuổi nhất từng giành danh hiệu major. Ảnh: Geoff Burke/USA TODAY Sports.

Qua những câu chuyện được thuật lại trong sách, ông nhận thấy lối chơi táo bạo mang đến cả cơ hội lẫn rủi ro. Những quyết định tấn công từng giúp Palmer giành chiến thắng ở một số giải đấu, nhưng cũng khiến ông đánh mất cơ hội tại những giải khác.

Đây cũng là vấn đề Mickelson thường xuyên đối mặt trong sự nghiệp. Golfer thuận tay trái nổi tiếng với khả năng xử lý những tình huống khó, sẵn sàng thực hiện các cú đánh có độ rủi ro cao để tìm kiếm lợi thế.

Mickelson còn tìm hiểu lịch sử các sân golf nổi tiếng qua sách. Trước The Open Championship 2010, ông cho biết từng đọc nhiều tài liệu về Old Course tại St Andrews (Scotland), trong đó có câu chuyện Bobby Jones ban đầu không thích sân đấu này nhưng dần thay đổi quan điểm. Nhờ những kiến thức tích lũy, Mickelson có sự yêu thích đặc biệt với Old Course ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Việc đọc sách còn ảnh hưởng đến lối sống của Mickelson. Năm 2010, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp vảy nến, ông thử ăn chay theo những kiến thức tiếp thu từ một cuốn sách về dinh dưỡng. Theo UPI, Mickelson hy vọng chế độ ăn này giúp cải thiện sức khỏe. Dù dừng lại sau khoảng 5 tháng vì khó duy trì lâu dài, ông vẫn tiếp tục điều chỉnh chế độ ăn theo hướng cân bằng hơn.

Ngoài ra, Mickelson còn dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu chuyên môn phục vụ thi đấu, đặc biệt là green-reading book, loại sổ ghi chép chi tiết về địa hình và độ dốc của mặt green.

Năm 2019, ông cho biết những tài liệu này giúp hoàn thành phần lớn quá trình phân tích đường bóng trước khi trực tiếp bước lên green, qua đó tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị.

Mickelson thậm chí xây dựng những khu vực tập luyện có độ dốc khác nhau tại nhà để đối chiếu cảm giác thực tế với các thông số được ghi trong tài liệu.