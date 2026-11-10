Huyền thoại điện ảnh Robert De Niro tái xuất thể loại phim rom-com sau 15 năm

Việc Robert De Niro đồng ý tái xuất chính là “bảo chứng” không còn gì tuyệt hơn cho chất lượng của phần mới thuộc loạt phim Meet the Parents cán mốc doanh thu hơn 1,15 tỷ đôla Mỹ toàn cầu. Đặc biệt với những ai yêu điện ảnh, cái tên Robert De Niro chính là biểu tượng của chất lượng không có gì thay thế được.

Để thể hiện những nét mới lạ cho nhân vật Jack Byrnes, Robert De Niro đã bước vào quá trình rèn luyện thể lực nghiêm túc trước khi ghi hình tại New York. Với ông, yếu tố ưu tiên quan trọng lần này là thể hiện được sự tinh ý, nhạy bén của một đặc vụ CIA “về vườn”, ngay cả khi đã về già. Chính vì vậy, nam diễn viên vẫn tuân thủ chế độ vận động nghiêm ngặt, đảm bảo sự linh hoạt cho các phân cảnh tương tác thể chất với con rể Greg Focker (Ben Stiller thủ vai).

Trên trường quay, ông khiến nhiều đồng nghiệp trẻ thán phục khi tự thực hiện màn lên xà đơn với phom dáng chuẩn xác, dẻo dai đáng kinh ngạc ở tuổi 83. Không chỉ vậy, ông còn duy trì thói quen tập luyện cùng các bạn diễn trẻ. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp cùng nền tảng thể lực bền bỉ của ông một lần nữa chứng minh bản thân cam kết tuyệt đối với vai diễn, xóa tan mọi nghi ngại về vấn đề tuổi tác.

Robert De Nio (sinh năm 1943, tại Manhattan, New York) lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp từ thập niên 1960, sau khi theo học tại các lò đào tạo danh tiếng như Stella Adler Conservatory hay Actors Studio của Lee Strasberg.

Kể từ khi bắt đầu diễn xuất, tên tuổi của De Niro đã gắn liền với đạo diễn Martin Scorsese. Mối duyên nghệ thuật của cả hai bắt đầu từ phim Mean streets, năm 1973, biến De Niro thành “chàng thơ” vĩ đại nhất trong sự nghiệp của Scorsese. Hàng loạt tác phẩm kinh điển ra đời từ sự kết hợp này như Taxi driver, Raging bull, Goodfellas, hay The Irishman... đã đi vào lịch sử điện ảnh thế giới.

Bên cạnh đó, hành trình nghệ thuật bền bỉ của Robert De Niro còn được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng danh giá. Ông sở hữu 2 tượng vàng Oscar cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong The Godfather part II, và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" trong Raging bull. Cho đến nay, ông đã được đề cử trên dưới 100 lần tại các lễ trao giải lớn nhỏ khác nhau.

Sự nghiệp vĩ đại của ông cũng liên tục được vinh danh bằng các giải thưởng thành tựu cá nhân cao quý. Năm 2011, ông nhận giải thưởng "Cecil B. DeMille" tại lễ trao giải Quả cầu Vàng. Đến năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao tặng De Niro "Huân chương Tự do Tổng thống". Đến năm 2019, ông tiếp tục nhận giải "Thành tựu trọn đời" từ Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, và tiếp tục nhận giải tương tự tại Liên hoan phim Cannes danh giá vào năm 2025.