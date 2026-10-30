Huyền thoại của 'X-Men' qua đời

Variety đưa tin theo thông báo từ gia đình, tài tử ra đi sau thời gian ngắn chống chọi với chứng mất trí nhớ Alzheimer và sa sút trí tuệ thể Lewy.

"Giọng nói trầm ấm cùng tài năng xuất chúng của ông sẽ luôn là biểu tượng cho những vai diễn diễn sống mãi với thời gian. Ông đã khai phá bản chất con người qua từng nét diễn đa dạng, đồng thời mang lại hy vọng không chỉ tới những thiên hà xa xôi của Marvel mà còn đến tận cùng không gian trong Star Trek", đại diện gia đình ông chia sẻ.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ, ông còn là một nhà hoạt động xã hội nhiệt thành vì quyền con người, phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ người tị nạn, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cựu chiến binh và bảo vệ động vật.

Tài tử Patrick Stewart qua đời ở tuổi 86. Ảnh: Variety.

Trước khi trở thành siêu sao điện ảnh, Patrick Stewart đã có hơn 2 thập kỷ là trụ cột của Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare (RSC). Ông từng đảm nhận hàng loạt vai diễn kinh điển như Astrov trong Cậu Vanya (1974), Oberon trong Giấc mộng đêm hè (1977) hay Shylock trong Thương gia thành Venice (1978).

Năm 1987 đánh dấu bước ngoặt cuộc đời khi ông nhận lời vào vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation. Với thần thái nghiêm cẩn, uy nghi nhưng công bằng, Stewart đã biến Picard thành "trụ cột đạo đức" của toàn bộ series suốt 7 mùa phim, đưa cái tên Patrick Stewart vươn tầm thế giới. Ông tiếp tục gắn bó với nhân vật này qua nhiều dự án điện ảnh và series tái xuất Star Trek: Picard (2020-2023).

Ông chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn trong các dự án nổi tiếng như X-Men, Star Trek: The Next Generation...

Bước sang thế kỷ XXI, ông tiếp tục chinh phục thế hệ khán giả mới khi hóa thân thành Giáo sư X (Charles Xavier) trong thương hiệu điện ảnh X-Men. Màn đối đầu và tình bạn tri kỷ ngoài đời thực giữa ông và Sir Ian McKellen (vai Magneto) đã trở thành huyền thoại của dòng phim siêu huyễn tưởng.

Không bị đóng khung trong các franchise bom tấn, Patrick Stewart luôn giữ một tư duy nghệ thuật cởi mở. Tờ New York Times từng dùng câu tiêu đề "To Boldly Go Where Shakespeare Calls" để mô tả sự song hành tài tình giữa kịch nghệ cổ điển và điện ảnh thương mại của ông. Trong suốt sự nghiệp, ông nhận 4 đề cử giải Emmy, giành 3 giải thưởng kịch nghệ Olivier uy tín và 1 đề cử giải Tony.

Ông cũng thể hiện sự linh hoạt đáng kinh ngạc khi tham gia các bộ phim hài như L.A. Story, Robin Hood: Men in Tights, lồng tiếng cho The Simpsons, Family Guy hay sắm vai ông trùm tân phát xít trong phim giật gân Green Room (2015).

Sinh ra tại Yorkshire (Anh) năm 1940, Stewart bỏ học từ năm 15 tuổi để theo đuổi đam mê diễn xuất. Ông được phong tước Hiệp sĩ Hoàng gia Anh vào năm 2010 vì những đóng góp to lớn cho ngành kịch nghệ và điện ảnh. Sự ra đi của Sir Patrick Stewart là mất mát to lớn đối với nền điện ảnh thế giới.