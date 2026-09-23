Huyền thoại 51 tuổi vào chung kết thể dục dụng cụ Asiad 20, tranh tài với VĐV Việt Nam

Chusovitina năm nay đã 51 tuổi. Trong một bộ môn mà đỉnh cao phong độ thường gói gọn ở lứa tuổi đôi mươi thì bà lại đang “đi ngược lại tạo hóa”. Sự bền bỉ của bà là điều phi thường. Ở độ tuổi này, hầu hết các đồng nghiệp cùng thời đều đã lui về hậu trường làm công tác huấn luyện, nhưng Chusovitina vẫn miệt mài sải bước trên đường chạy đà của bộ môn nhảy chống.

Câu chuyện này từng khiến cả châu Á thán phục tại Asiad Hàng Châu. Khi đó, đối thủ trẻ nhất tranh tài cùng bà sinh năm 2006 - kém bà tới 31 tuổi. Dẫu vậy, Chusovitina vẫn thi đấu sòng phẳng để tiến thẳng vào chung kết và cán đích ở vị trí thứ 4 với 13,383 điểm, chỉ kém VĐV đoạt huy chương đồng Yu Linmin (Trung Quốc) vỏn vẹn 0,15 điểm.

Giờ đây, cơ hội bước lên bục huy chương lại mở ra một lần nữa với VĐV người Uzbekistan này. Tại vòng loại, Yeo Seo-jeong (Hàn Quốc) dẫn đầu với 14,466 điểm, An Chang-ok (Triều Tiên) xếp thứ hai với 13,900 điểm, và Du Siyu (Trung Quốc) đứng thứ ba với 13,433 điểm. Chusovitina đứng ngay sau, chỉ kém đối thủ 0,167 điểm. Dù Du Siyu đăng ký độ khó cao hơn, nhưng trong một trận chung kết nhảy chống đầy áp lực, ranh giới giữa thành công và sai số là cực kỳ mong manh. Do vậy, cơ hội cạnh tranh huy chương của Chusovitina vẫn hoàn toàn rộng mở.

Chusovitina từ lâu đã là một huyền thoại sống của làng thể dục dụng cụ thế giới. Bà giành HCV đồng đội ngay tại kỳ Thế vận hội đầu tiên tham dự ở Barcelona 1992. Trải qua kỷ lục 8 kỳ Olympic, bà từng mang về tấm HCB nhảy chống cho đoàn Đức tại Bắc Kinh 2008.

Màu áo thi đấu của bà cũng gắn liền với những thăng trầm cuộc đời. Sau khi Liên Xô tan rã, bà thi đấu cho Uzbekistan rồi chuyển sang nhập tịch Đức để tìm kiếm điều kiện y tế tốt nhất chữa trị bệnh bạch cầu cho con trai. Khi con bình phục, bà lại quay về cống hiến trọn vẹn cho quê hương Uzbekistan.

Tên tuổi của bà còn được khắc sâu vào sách luật bộ môn với 5 kỹ thuật độc quyền mang tên Chusovitina ở các nội dung nhảy chống, xà lệch và thể dục tự do. Đáng kinh ngạc hơn, huyền thoại này vẫn đang hướng tới mục tiêu tranh tài tại Olympic Los Angeles 2028.

Tại đấu trường Asiad, Chusovitina cũng sở hữu bảng vàng thành tích đáng nể với tổng cộng 8 huy chương (2 vàng, 4 bạc, 2 đồng), kéo dài từ Hiroshima 1994 đến tận Jakarta-Palembang 2018.

Mọi ánh mắt giờ đây đang đổ dồn về sàn đấu ngày 24. Ở tuổi 51, Oksana Chusovitina một lần nữa đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện cổ tích và giành lấy tấm huy chương mà bà từng lỡ hẹn. Và để tiến lên bục cao nhất, bà sẽ phải đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Du Siyu, Yeo Seo-jeong, An Chang-ok và cả Nguyễn Thị Quỳnh Như của Việt Nam.