Huyền My 'Xóm nhỏ' khóc thật 5-6 lần, ăn mì cay vẫn diễn tự nhiên

Bé An (do Tép Huyền My thủ vai) là một trong những nhân vật được yêu thích với khán giả theo dõi phim truyền hình “Xóm nhỏ”. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, chị Anh Thư - mẹ Tép Huyền My, cho biết gia đình vừa bất ngờ, vui mừng vừa hồi hộp khi em trúng tuyển vai diễn.

Sau hai vòng casting, Tép Huyền My được lựa chọn vào vai bé An. Mẹ diễn viên nhí chia sẻ, gia đình vui mừng xen lẫn lo lắng bởi đây là vai diễn có thời lượng và yêu cầu diễn xuất lớn hơn những dự án trước.

Quá trình ghi hình diễn ra đúng thời điểm Tép Huyền My mới bắt đầu học lớp 1. Khi đó, em chưa thể tự đọc kịch bản thành thạo. Bố mẹ và bà của Tép Huyền My phải đọc lời thoại, giải thích tình huống để em hiểu nội dung, sau đó cùng luyện tập trước mỗi buổi quay.

Trong phim, bé An sống cùng bố Nam tại một khu nhà trọ. Nhân vật có tính cách hồn nhiên, tinh nghịch và giàu tình cảm. Tạo hình của bé An cũng được xây dựng theo hướng giản dị, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Mẹ Tép Huyền My cho biết, các thành viên trong đoàn phim đánh giá cao khả năng nắm bắt tình huống của em. “Các bác trong đoàn khen Tép có thể biến tấu lời thoại theo cách hiểu của con, không nhất thiết phải nói giống 100% kịch bản”, chị Anh Thư nói.

Mẹ diễn viên nhí còn cho biết, Tép Huyền My có nhiều nét tương đồng với bé An, từ ngoại hình đến tính cách. “Tép giống bé An ở sự nghịch ngợm, thích ăn uống và được bố yêu chiều. Nhưng điều khiến tôi thấy đáng chú ý hơn cả là nhân vật rất hiểu chuyện, thương bố. Ngoài đời, Tép cũng là một em bé tình cảm, luôn quấn quýt và yêu thương gia đình”, chị Anh Thư cho hay.

Một trong những phân đoạn đáng nhớ của Tép Huyền My là cảnh bé An chứng kiến bố Nam bị đánh. Nhân vật bật khóc, liên tục cầu xin những người xung quanh dừng tay. Theo mẹ Tép Huyền My, cảnh quay phải thực hiện khoảng 5-6 lần. Qua mỗi lượt diễn, em vẫn giữ được cảm xúc của nhân vật.

“Đây là cảnh con phải quay đi quay lại nhiều lần nhất. Khi thấy bố Nam bị đánh, con khóc lóc, xin các chú đừng đánh bố. Cảm xúc của con lúc đó rất thật, đến mức khán giả đứng bên ngoài theo dõi còn tưởng có xô xát thật. Cảnh quay cũng 5-6 lần, mà lần nào con cũng lấy cảm xúc và khóc xin tha rất chân thật. Về nhà, con còn kể với mẹ là con còn đẩy hẳn 1 chú ra để chú ấy không đánh bố Nam nữa”, chị Anh Thư kể.

Bên cạnh những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc, Tép Huyền My còn có các cảnh quay mang màu sắc hài hước. Trong một tình huống, bé An ăn vạ rồi ngã xuống đất. Dù bất ngờ, em tiếp tục thoại và diễn theo tình huống, khiến các thành viên trong đoàn bật cười.

Ở phân đoạn ăn sáng cùng bà Phẩm, Tép Huyền My nhất quyết muốn ăn mì tôm dù món ăn có vị hơi cay. Em vẫn hoàn thành cảnh quay, chỉ chạy ra tìm mẹ uống nước sau khi đạo diễn hô cắt.

“Con nhất quyết đòi ăn mì tôm cùng bà Phẩm. Dù mì hơi cay nhưng trước máy quay, Tép vẫn diễn rất ngon lành. Chỉ đến khi đạo diễn hô cắt, con mới vội chạy ra chỗ mẹ uống nước liên tục. Cả đoàn nhìn thấy đều bật cười và khen con chuyên nghiệp”, chị Anh Thư nói.

Trải nghiệm với “Xóm nhỏ” mang đến cho Tép Huyền My nhiều điều mới mẻ. Thay vì chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh, em phải học thoại, ghi nhớ diễn biến tâm lý nhân vật, phối hợp với các diễn viên và duy trì cảm xúc qua nhiều lần ghi hình.

Mẹ Tép Huyền My cho biết những trải nghiệm trước đó giúp em tự tin hơn trước máy quay. Tuy nhiên, với vai diễn dài hơi đầu tiên, Tép Huyền My cũng học được cách kiên nhẫn, tập trung và phối hợp với các thành viên trong đoàn phim.

Về định hướng tương lai, gia đình Tép Huyền My không đặt áp lực hay yêu cầu em phải trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Chị Anh Thư cho biết vợ chồng chị sẽ ủng hộ nếu con thực sự yêu thích nghệ thuật. “Điều quan trọng nhất vẫn là con chăm ngoan, học tập tốt, luôn vui vẻ, tự tin và được làm những điều mình thực sự yêu thích”, chị Anh Thư bày tỏ.