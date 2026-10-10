Huyền Lizzie tìm được hạnh phúc riêng sau những biến cố

Trong Căn Nhà Không Mái Che, Huyền Lizzie vào vai Hạnh, người phụ nữ một mình nuôi hai con sau những tổn thương trong cuộc hôn nhân. Từ cuộc sống nhiều nhọc nhằn, nhân vật đứng trước cơ hội bắt đầu lại khi gặp Toản, người đàn ông góa vợ cũng đang một mình chăm sóc các con.

Hạnh vốn là người phụ nữ làm nghề bán rau ngoài chợ, cuộc sống gắn với những lo toan thường nhật. Cô không chỉ phải bươn chải để nuôi hai con là Thơ và Khang mà còn chịu những áp lực đến từ cuộc hôn nhân nhiều biến cố. Trong phim, Doãn Quốc Đam đảm nhận vai người chồng của Hạnh, tạo nên những màn đối đầu căng thẳng với nhân vật do Huyền Lizzie thủ vai. Những hành vi bạo hành, ép buộc từ người chồng khiến quá khứ của Hạnh trở thành một phần quan trọng trong hành trình tìm kiếm cuộc sống mới.

Huyền Lizzie hóa thân thành người mẹ đơn thân trên hành trình tìm mái ấm mới trong phim giờ vàng.

Ở một hướng khác, Duy Hưng vào vai Toản, người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe. Anh cũng có hai người con là Triết và Mai và phải tự mình gánh vác gia đình. Sự tương đồng về hoàn cảnh giúp Hạnh và Toản dần tìm thấy sự đồng cảm sau những biến cố. Từ hai người xa lạ, họ quyết định về chung một mái nhà với mong muốn đem lại cho các con một gia đình đủ đầy hơn về tình cảm.

Tuy nhiên, việc bắt đầu lại không đồng nghĩa với việc những tổn thương cũ lập tức biến mất. Hạnh và Toản phải đối diện với những lời bàn tán, định kiến xung quanh một cuộc hôn nhân mới, đồng thời giải quyết những khác biệt giữa các thành viên trong gia đình. Những đứa trẻ cũng có những suy nghĩ và cảm xúc riêng khi bố mẹ quyết định đi bước nữa, khiến hành trình xây dựng mái ấm mới trở nên phức tạp hơn.

Hạnh (Huyền Lizzie) và Toản (Duy Hưng) dần tìm thấy sự đồng cảm sau những biến cố, họ quyết định về chung một mái nhà.

Mối quan hệ giữa Hạnh với hai nhân vật nam do Doãn Quốc Đam và Duy Hưng đảm nhận vì thế được đặt ở hai thời điểm khác nhau trong cuộc đời cô. Nếu Doãn Quốc Đam gắn với cuộc hôn nhân để lại nhiều tổn thương, thì Toản là người mở ra cho Hạnh cơ hội tìm kiếm một cuộc sống khác. Đây không phải câu chuyện tình tay ba, mà là hành trình một người phụ nữ bước ra khỏi quá khứ để tìm kiếm sự bình yên cho mình và các con.

Đặt câu chuyện tại một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, Căn Nhà Không Mái Che khai thác cuộc sống của những người lao động bình dị trong giai đoạn nông thôn có nhiều thay đổi. Bên cạnh câu chuyện của Hạnh và Toản, phim còn mở rộng sang thế giới của những người trẻ với tình bạn, tình cảm và những lựa chọn đầu đời.

Bên cạnh câu chuyện của Hạnh và Toản, phim còn mở rộng sang thế giới của những người trẻ với tình bạn, tình cảm và những lựa chọn đầu đời.

Từ câu chuyện của những gia đình đơn thân, bộ phim đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của một mái ấm. Với Huyền Lizzie trong Căn Nhà Không Mái Che, tìm được hạnh phúc mới không đơn thuần là bắt đầu một mối quan hệ khác, mà còn là quá trình học cách tin tưởng, sẻ chia và cùng những người thân yêu xây dựng một nơi có thể trở về.