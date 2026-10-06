Huyền Lizzie rũ bỏ hình ảnh sang chảnh, hóa thân thành người phụ nữ lam lũ

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi ra mắt bộ phim "Căn nhà không mái che" với sự tham dự của ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên.

Bộ phim do hai đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương thực hiện, lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010. Câu chuyện xoay quanh những người lao động phải vật lộn với cơm áo, nợ nần và những lo toan gia đình, nhưng luôn cố gắng tạo dựng một “mái che” đủ vững vàng cho con cái.

Huyền Lizzie chia sẻ tại họp báo ra mắt phim "Căn nhà không mái che" chiều 5/10 tại Hà Nội. Ảnh: Diệu Linh

Vai diễn khác biệt của Huyền Lizzie

Trong phim, Huyền Lizzie đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ làm nghề bán rau ngoài chợ, một mình tảo tần chăm sóc hai con là Thơ và Khang. Cuộc hôn nhân không đem lại cho Hạnh một mái ấm đúng nghĩa khi người chồng cờ bạc, nợ nần và thường xuyên có hành vi bạo lực.

Khác với hình ảnh những phụ nữ thành thị hiện đại, chỉn chu từng xuất hiện trong "Thương ngày nắng về", "Chúng ta của 8 năm sau" hay "Cách em một milimet", lần này Huyền Lizzie được tạo hình với làn da sẫm màu, gương mặt hốc hác, quần áo cũ và một vết bớt sẫm màu trên mặt.

Huyền Lizzie xuất hiện trong tà áo dài trắng tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Diệu Linh

Nữ diễn viên cho biết cô từng đắn đo khi nhận lời bởi đây là dạng nhân vật hoàn toàn khác với những vai diễn trước. Không chỉ những người xung quanh mà ngay cả cô ban đầu cũng chưa tin mình có thể thể hiện được “chất” của một người phụ nữ nông thôn lam lũ và cam chịu.

Tuy nhiên, sau khi nhận 15 tập kịch bản đầu tiên, Huyền Lizzie đã đọc liền mạch đến đêm vì bị cuốn vào câu chuyện và số phận của nhân vật.

Tạo hình của Hạnh cũng trải qua nhiều lần điều chỉnh. Khi định trang, đạo diễn nhận xét Huyền Lizzie “vẫn xinh quá, không hợp nhân vật” và đề nghị bổ sung vết bớt trên gương mặt. Ban đầu nữ diễn viên chưa đồng tình vì cho rằng nhân vật đã đủ khắc khổ, nhưng sau đó chấp nhận thay đổi để tạo khoảng cách rõ rệt với hình ảnh quen thuộc của mình.

Theo Huyền Lizzie, vết bớt là đặc điểm bẩm sinh và sẽ theo nhân vật Hạnh trong suốt bộ phim. Chi tiết này không nhằm làm nhân vật trở nên xấu xí mà góp phần nhấn mạnh vẻ đẹp từ nội tâm, tính cách và tình cảm của người phụ nữ dành cho các con.

Nữ diễn viên chia sẻ đã dành “1.000% công lực” cho vai Hạnh và kỳ vọng khán giả sẽ nhìn thấy một hình ảnh khác của cô trên màn ảnh.

Duy Hưng và Huyền Lizzie lần đầu đóng cặp trên phim. Ảnh: VFC

Hai gia đình dưới một mái nhà

Song song với gia đình Hạnh là câu chuyện của Toản do Duy Hưng thủ vai. Toản là một người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe và một mình nuôi hai con Triết, Mai. Mong muốn lớn nhất của anh là tìm được một cuộc sống ổn định để các con có thể yên tâm trưởng thành.

Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn không liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, việc cùng sống dưới một mái nhà không đồng nghĩa họ lập tức trở thành người một nhà. Sự khác biệt trong tính cách, những định kiến ban đầu, va chạm giữa người lớn và tâm lý cảnh giác của bốn đứa trẻ tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước, vừa giàu xung đột.

Ê-kíp cùng dàn diễn viên "Căn nhà không mái che" tại buổi họp báo ra mắt phim. Ảnh: Diệu Linh

Bộ phim không chỉ khai thác chuyện tình cảm của những người trưởng thành từng trải qua mất mát mà còn tập trung vào tâm lý của những đứa trẻ khi bố mẹ quyết định “đi bước nữa”. Thơ, Khang, Triết và Mai từ chỗ soi xét, hậm hực vì không cùng huyết thống dần học cách sẻ chia và bảo vệ nhau.

Trong đó, Thơ là cô gái 16 tuổi sớm hiểu giá trị của đồng tiền, biết chắt chiu và tìm cách san sẻ gánh nặng với mẹ. Bên cạnh tuyến gia đình, mối quan hệ giữa Thơ, Sơn và Hùng tạo nên sắc màu trẻ trung cho bộ phim. Ba nhân vật có hoàn cảnh, tính cách khác nhau nhưng cùng đồng hành, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống.

"Căn nhà không mái che" cũng đánh dấu lần đầu Huyền Lizzie và Duy Hưng đóng cặp trên màn ảnh nhỏ. Huyền Lizzie cho biết từng mong muốn được hợp tác với nam diễn viên, nhưng cũng chịu không ít áp lực bởi lối diễn tự nhiên, giàu chất đời của bạn diễn.

Dàn diễn viên chia sẻ về quá trình thực hiện "Căn nhà không mái che". Ảnh: Diệu Linh

Ngoài Huyền Lizzie và Duy Hưng, phim có sự tham gia của NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương cùng các diễn viên trẻ Thu Hà, Minh Xỉu, Cao Phú Quý, Khánh An, Nam Việt, Sơn Tùng…

Bộ phim dự kiến nối sóng "Mùa hè năm ấy", lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hằng tuần trên VTV3. Một số nguồn tin cho biết tập đầu dự kiến phát sóng ngày 12/10.