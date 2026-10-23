Huyền Lizzie phủ sóng mạng xã hội

Nhiều năm qua, Huyền Lizzie (tên đầy đủ Phan Minh Huyền) thường xuất hiện trên màn ảnh với hình ảnh phụ nữ thành đạt, có phong thái tự tin và vẻ ngoài chỉn chu. Vì vậy, khi đảm nhận vai Hạnh trong Căn nhà không mái che, nữ diễn viên đối diện thử thách lớn. Cô rời bỏ hình tượng quen thuộc để hóa thân thành người phụ nữ nông thôn lam lũ, hiền lành… Hạnh có cuộc đời nhiều trắc trở. Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, cô phải gánh chịu các khoản nợ cùng hệ lụy do chồng để lại. Tưởng rằng cuộc sống có thể dần ổn định sau khi vượt qua khó khăn, Hạnh lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần, sự truy đuổi của xã hội đen và những rắc rối mới. “Với Huyền, Hạnh là vai diễn rất nặng về tâm lý, áp lực trong cuộc sống. Có những lúc tưởng vượt qua hết rồi, trả nợ hết rồi thì lại có một số nợ khác đến, xã hội đen tiếp tục tìm đến và rất nhiều biến cố sau nữa”, nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn xuất của Huyền Lizzie trong vai Hạnh nhận phản hồi tích cực. Cô thể hiện tròn trịa những phân cảnh đau khổ, bị chồng bạo hành. Bên cạnh đó, tương tác giữa cô với Duy Hưng cũng ăn ý, tạo được sự hứng thú cho người xem. Tuy nhiên, Huyền Lizzie được nhận xét quá trẻ để vào vai mẹ của Thu Hà Ceri trong khi 2 người cách nhau 12 tuổi. Bên cạnh đó, tạo hình phần bớt của nữ diễn viên được nhận xét khá giả. Theo nữ diễn viên để chuẩn bị cho vai diễn lần này, cô chủ động tìm hiểu những câu chuyện có thật về phụ nữ từng chịu nhiều thiệt thòi, sống trong cảnh bị bạo hành, có chồng nợ nần và phải một mình gánh vác gia đình. Cô xem các đoạn video, đọc tư liệu về cách những người phụ nữ trong hoàn cảnh éo le đối diện với nghịch cảnh, từ đó tìm kiếm chất liệu để xây dựng tâm lý nhân vật.

Ngoài đời, nữ diễn viên tự nhận mình mạnh mẽ, thẳng thắn và cá tính, khác xa sự mềm yếu của Hạnh. Nếu rơi vào những tình huống tương tự, cô cho rằng bản thân sẽ có cách xử lý quyết liệt hơn. Chính sự đối lập ấy khiến việc hóa thân trở thành thử thách, đòi hỏi cô phải gạt bỏ phản ứng tự nhiên của mình để sống với tâm lý nhân vật. Sau hai tuần phát sóng, vai Hạnh nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người chia sẻ những diễn biến của nhân vật khiến họ rơi nước mắt, thương cho người phụ nữ liên tiếp gặp bất hạnh. Với Phan Minh Huyền, phản ứng này là nguồn động viên lớn, cho thấy những nỗ lực tìm hiểu và thể hiện tâm lý Hạnh đang dần được người xem đón nhận.

Huyền Lizzie sinh năm 1990, từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội. Cô lọt top 5 cuộc thi Miss Teen 2009 trước khi theo đuổi con đường diễn xuất, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Bí mật của Eva, Ngược chiều nước mắt, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau, Cách em 1 milimet… Về đời tư, năm 2014, Huyền Lizzie kết hôn với doanh nhân Lynh Hoàng. Cặp đôi có một con trai tên ở nhà là Nem. Hai người quyết định ly hôn sau 5 năm chung sống. Từ đó đến nay, nữ diễn viên chưa công khai mối quan hệ tình cảm mới.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Tri Thức - Znews, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với cuộc sống mẹ đơn thân. Huyền Lizzie cũng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng cũ trong việc chăm sóc con trai, nhờ đó có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. “Mỗi khi Huyền bận rộn, tôi đều nhờ ông bà nội chăm sóc Nem. Ông bà nội của Nem rất tuyệt vời, luôn yêu thương, chăm sóc, thậm chí động viên, tạo điều kiện giúp tôi để tôi có thể làm việc một cách yên tâm và dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình nhất có thể”, cô chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Huyền Lizzie thường chia sẻ hình ảnh tập luyện thể thao, từ yoga đến pilates. Đây là những hoạt động giúp cô duy trì vóc dáng, đồng thời chăm sóc sức khỏe sau thời gian làm việc bận rộn.

Minh Hạo