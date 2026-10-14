Huyền Lizzie gây tranh luận với vai diễn mới trên màn ảnh nhỏ

Trong phim giờ vàng “Căn nhà không mái che”, Huyền Lizzie đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân bất hạnh, một mình gánh vác kinh tế gia đình khi chồng sa vào cờ bạc, nợ nần. Dù chịu nhiều tổn thương, Hạnh vẫn nhẫn nhịn vì mong muốn các con có một gia đình đủ đầy.

Để phù hợp với nhân vật, Huyền Lizzie thay đổi tạo hình với làn da sẫm màu, mái tóc đơn giản, trang phục bình dân và vết bớt trên gương mặt. Dù vậy, một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình của nữ diễn viên vẫn chưa thực sự thuyết phục khi hóa thân thành người phụ nữ thường xuyên lao động vất vả, chịu áp lực cơm áo và bạo lực gia đình.

Huyền Lizzie trong phim "Căn nhà không mái che". Ảnh: VFC

Một số ý kiến nhận xét những đường nét sắc sảo, làn da và đôi bàn tay của nữ diễn viên chưa thể hiện rõ sự lam lũ của nhân vật.

Bên cạnh đó, việc Huyền Lizzie đảm nhận vai mẹ của Thơ (Thu Hà Ceri thủ vai) cũng khiến khán giả băn khoăn về sự phù hợp độ tuổi.

Trước đó, Huyền Lizzie quen thuộc với khán giả qua những vai diễn phụ nữ thành thị có ngoại hình nổi bật, phong cách hiện đại. Vì vậy, sự chuyển hướng sang hình tượng người phụ nữ nông thôn nhiều bất hạnh khiến cô khó tránh khỏi những so sánh.

Khán giả kỳ vọng vào diễn xuất của Huyền Lizzie trong những tập tiếp theo của “Căn nhà không mái che“. Ảnh: VFC

Tuy nhiên, tạo hình chỉ là một phần trong quá trình xây dựng nhân vật. Diễn xuất và khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý của Huyền Lizzie trong những phân cảnh đối diện với người chồng cờ bạc, bạo lực sẽ góp phần quyết định sức thuyết phục của vai diễn.

Vai Hạnh được xem là thử thách để nữ diễn viên làm mới hình ảnh trên màn ảnh nhỏ. Khán giả cũng kỳ vọng những diễn biến tiếp theo sẽ khắc họa rõ hơn hành trình thay đổi của nhân vật, từ người phụ nữ cam chịu đến khi tìm lại sự tự tin và chủ động quyết định tương lai.