Huyền Lizzie bị Doãn Quốc Đam 'tác động vật lý'

Trong tập 1 Căn nhà không mái che lên sóng tối 12/10, cuộc sống của Hạnh (Huyền Lizzie) khiến người xem không khỏi xót xa. Là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, Hạnh một mình chăm lo cho hai con nhưng lại phải chịu đựng người chồng ham chơi, nợ nần và có thói quen bạo lực. Nhân vật Bình do Doãn Quốc Đam đảm nhận xuất hiện với tình cảnh bị đánh bầm dập vì vay nợ, sau đó tìm về nhà cầu cứu vợ.

Trớ trêu, trước đó Bình từng đánh Hạnh đến mức bị thương nặng. Dù vậy, khi rơi vào đường cùng, người đàn ông này vẫn mong vợ giúp mình giải quyết khoản nợ. Trước những lời hứa hẹn của chồng, Hạnh không còn muốn tiếp tục nhẫn nhịn. Cô thẳng thắn đề nghị ly hôn, cho thấy sự chịu đựng đã chạm đến giới hạn.

Nhân vật Bình do Doãn Quốc Đam đảm nhận đánh Hạnh (Huyền Lizzie) đến mức bị thương nặng.

Màn đối đầu giữa Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong tập mở màn. Nếu Hạnh đại diện cho những người phụ nữ cố gắng gìn giữ gia đình vì con cái, Bình lại là hình ảnh của người đàn ông khiến những người thân yêu phải sống trong bất an. Cách xây dựng mâu thuẫn này mở ra nhiều diễn biến khó đoán cho cuộc hôn nhân của hai nhân vật ở những tập tiếp theo.

Bi kịch gia đình còn được thể hiện qua tâm sự của Thơ (Thu Hà Ceri), con gái lớn của Hạnh. Chứng kiến mẹ chịu tổn thương vì bố Bình, Thơ đau lòng và mong cha mẹ chia tay để mẹ không còn phải sống trong cảnh bạo lực. Cuộc trò chuyện giữa cô và Sơn (Sơn Tùng) cũng hé lộ một hoàn cảnh gia đình khác không trọn vẹn. Sơn chưa từng gặp bố, còn mẹ cậu cho biết người đàn ông ấy không nhận mẹ con mình.

Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong tập mở màn.

Bên cạnh tuyến nhân vật nhiều xung đột, bộ phim vẫn dành thời lượng khắc họa những khoảnh khắc đời thường. Thơ là cô bé chăm chỉ, biết vun vén việc nhà và có thành tích học tập tốt. Khi con được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi, Hạnh vui mừng và động viên con tin vào năng lực của mình. Trái ngược với chị gái, Khang (Minh Xíu) ham chơi, chưa thực sự chủ động trong việc nhà. Những chi tiết này giúp câu chuyện gia đình trở nên gần gũi, đồng thời làm rõ động lực để Hạnh tiếp tục cố gắng vì các con.

Với Căn nhà không mái che, Huyền Lizzie tiếp tục đảm nhận một vai diễn có nhiều cung bậc cảm xúc. Nữ diễn viên được khán giả truyền hình biết đến qua các phim như Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau và Hồ sơ cá sấu. Cô từng gây chú ý với những nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp, đòi hỏi khả năng thể hiện sự mạnh mẽ lẫn tổn thương.

Dàn diễn viên trong Căn nhà không mái che.

Trong khi đó, Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, từng góp mặt trong Quỳnh búp bê, Mê cung, Phố trong làng và Gia đình mình vui bất thình lình. Nam diễn viên thường đảm nhận những vai có cá tính riêng, từ nhân vật gai góc đến những hình tượng nhiều mâu thuẫn. Sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam trong vai Bình tiếp tục đặt anh vào một tuyến nhân vật có hành vi và tâm lý phức tạp.

Từ câu chuyện của Hạnh và Bình, Căn nhà không mái che đặt ra vấn đề về bạo lực gia đình, sự tổn thương của con trẻ và lựa chọn của những người phụ nữ khi đứng trước cuộc hôn nhân không còn bình yên. Sau quyết định ly hôn ở tập đầu, khán giả sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của Hạnh cùng các con trong những diễn biến tiếp theo.