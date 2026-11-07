Hủy trận đấu giữa Indonesia và một đội vừa dự World Cup

Không thể gặp Jordan ở tháng 11 này là tiếc nuối lớn với bóng đá Indonesia. Ảnh: Minh Chiến.

Thầy trò John Herdman sẽ chuyển sang tổ chức một trại huấn luyện nội bộ kéo dài từ ngày 9 đến 17/11. Quyết định bất khả kháng kể trên được đưa ra sau khi "Garuda" không tìm được bất kỳ đối thủ nào phù hợp trong giai đoạn lịch thi đấu các đội tuyển diễn ra.

Lên tiếng giải thích về việc toàn đội phải "tập chay" thay vì thi đấu giao hữu, vị chiến lược gia người Anh cho biết: "Sau khi Asian Cup bị hoãn và xét đến tình hình hiện tại, chúng tôi quyết định không tiếp tục lịch thi đấu đã lên kế hoạch trước đó tại khu vực này".

"Ban huấn luyện sẽ tận dụng khoảng thời gian FIFA Matchday tháng 11 để tổ chức đợt tập huấn kéo dài 7 ngày tại Bali, tập trung nâng cao chiều sâu đội hình và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại World Cup 2026", ông Herdman nói.

Theo dự kiến ban đầu, tuyển Indonesia sẽ có trận đấu thử nghiệm với tuyển Jordan vào ngày 13/11/2026, tuy nhiên màn so tài này bị hủy bỏ vì nhiều lý do. Đây là tiếc nuối lớn với Indonesia vì Jordan vừa dự World Cup 2026, sở hữu thực lực và là đối thủ xứng tầm cho tham vọng chuẩn bị của Indonesia trước năm 2027.

Phía đại diện Đông Nam Á sau đó chủ động liên hệ nhằm sắp xếp trận đấu với đội tuyển Hong Kông (Trung Quốc), tuy nhiên nỗ lực tiếp cận không mang lại kết quả.

Cùng với việc vòng chung kết Asian Cup 2027 bị lùi thời điểm tổ chức sang cuối năm 2027 đến đầu năm 2028, ban huấn luyện đội bóng xứ vạn đảo quyết định tập trung tối đa cho công tác xây dựng nền tảng chiến thuật và gia tăng chất lượng lối chơi tại Bali (Indonesia).

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