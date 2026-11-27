Chiều 27/11, tại thao trường bắn của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh ở xã Toàn Lưu, Ban Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng công binh tra kíp tiến hành hủy nổ.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 24/11, tại Cảng cá thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà, trong quá trình đi biển, người dân phát hiện một vật thể nghi ngờ là bom. Nhận tin báo từ người dân, Ban CHQS xã Lộc Hà đã cử lực lượng canh gác và kịp thời báo cáo Bộ CHQS tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, Ban Công binh (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) xác định đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh có ký hiệu: MK81-250 LBS, chiều dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng 14,4 cm, trọng lượng khoảng 113 kg.

Việc hủy nổ quả bom được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

Sau đó, Ban Công binh đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Hà tổ chức cảnh giới, làm kế hoạch vận chuyển quả bom lên thao trường bắn của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tại xã Toàn Lưu để tiến hành hủy nổ theo quy định.

Quá trình vận chuyển và hủy nổ được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.