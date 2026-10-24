Hủy hôn trước đám cưới 72 giờ vì chuyện... bát phở

Chuyện tưởng như đùa ấy vừa xảy ra với tôi.

Tôi và chồng sắp cưới sống cách nhau 7km. Chúng tôi quen nhau được 5 tháng thì quyết định kết hôn vì cả hai đều đã ngoài 30 tuổi.

Cách đây nửa tháng, hai gia đình tổ chức lễ dạm ngõ. Hai ngày sau, chúng tôi làm lễ ăn hỏi. Và chỉ còn đúng 3 ngày, tương đương 72 giờ, là đến đám cưới.

Lễ ăn hỏi được tổ chức chu đáo. Vốn là người cầu toàn, tôi tự mình lo liệu gần như mọi việc, từ trang trí nhà cửa, đặt tráp lễ, chuẩn bị trang phục đến thuê thợ trang điểm. Tôi chỉ nhờ bố mẹ lo chuyện cỗ bàn.

Sau lễ ăn hỏi, chúng tôi tiếp tục nghỉ phép để chuẩn bị cho đám cưới. Vì phải lo liệu nhiều việc nên tôi khá mệt mỏi, chỉ mong có chút thời gian nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần trước ngày trọng đại.

Đám cưới của tôi tan thành mây khói vì chuyện bát phở. Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi nhắn tin rủ chồng sắp cưới đi ăn phở. Tôi muốn anh đến đón, rồi cả hai cùng đi ăn sáng, uống cà phê, tận hưởng vài giờ thư thái trước khi tiếp tục tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

Đi xe máy từ nhà anh đến nhà tôi chỉ mất khoảng 15 phút. Tôi nghĩ lời đề nghị ấy hết sức bình thường và anh sẽ vui vẻ đồng ý.

Không ngờ, phản ứng của anh khiến tôi sững sờ.

“Cưới xin đến nơi rồi, em hết việc để làm à mà rủ anh đi ăn phở”, anh nhắn lại.

Đọc tin nhắn, tôi không khỏi ngạc nhiên. Dù vậy, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Anh trêu em đúng không? Đi ăn phở, uống thêm cốc cà phê cùng lắm chỉ hết nửa buổi sáng, có gì đâu mà anh căng thẳng thế?”.

Ngay sau đó, anh gọi điện, liên tục trách móc tôi. Anh gọi tôi là “tiểu thư con nhà nghèo”, “công chúa dẫm phải gai mùng tơi”, cho rằng tôi mới chuẩn bị một lễ dạm ngõ và một lễ ăn hỏi mà đã than mệt, đòi nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Chưa dừng lại ở đó, anh nói rằng một người sắp về làm dâu như tôi lẽ ra phải chủ động sang nhà trai phụ giúp chuẩn bị đám cưới. Theo anh, dù chỉ rót nước, pha trà hay cắm hoa, tôi cũng nên có mặt để thể hiện sự đảm đang, biết điều.

Điều khiến tôi tổn thương nhất là anh còn trách móc cả bố mẹ tôi.

“Chẳng lẽ bố mẹ em không dạy những lễ nghĩa, cách cư xử này? Nếu muốn ăn phở thì sang nhà anh mà nấu cho cả nhà cùng ăn luôn”, anh nói.

Tôi không hiểu vì sao mình có thể kiên nhẫn nghe hết những lời khó chịu ấy.

Cuối cùng, không thể kiềm chế được sự tức giận, tôi cũng lớn tiếng đáp trả. Tôi cho rằng anh quá gia trưởng, chưa kết hôn đã muốn kiểm soát và dạy dỗ vợ.

Cuộc tranh cãi kết thúc khi tôi nói: “Anh nghĩ lại chuyện đám cưới đi. Nếu cảm thấy chúng ta quá khác biệt thì hủy hôn”, rồi tắt máy.

Tôi nghĩ cả hai cần thời gian để suy xét lại chuyện vừa xảy ra cũng như cuộc hôn nhân sắp tới. Không ngờ, chỉ 20 phút sau, anh đã có mặt tại nhà tôi.

Anh tức giận bước vào, yêu cầu được gặp bố mẹ tôi để nói chuyện.

Trước mặt bố mẹ vợ tương lai, anh kể lại toàn bộ sự việc, liên tục trách móc tôi. Điều khiến anh bực tức nhất không phải cuộc tranh cãi mà là việc tôi dám đề cập đến chuyện hủy hôn.

Anh cho rằng tôi trẻ con, thiếu suy nghĩ, không tôn trọng người lớn, xem chuyện cưới xin như trò đùa, thích cưới thì cưới, muốn hủy là hủy.

Tuy nhiên, chính câu nói tiếp theo của anh đã khiến tôi quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân này.

“Nếu không phải gạo đã nấu thành cơm, cháu cũng muốn hủy hôn”, anh nói với bố mẹ tôi.

Nghe đến đó, tôi nghẹn lại vì tức giận và thất vọng. Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với người đàn ông ấy nữa.

Tôi quay sang thưa chuyện với bố mẹ: “Con biết quyết định này sẽ khiến bố mẹ và gia đình khó xử, nhưng con xin phép được hủy đám cưới. Dù gạo đã nấu thành cơm hay chưa, con cũng không muốn chung sống cả đời với người này”.

Điều khiến tôi bất ngờ là bố không hề trách mắng hay ngăn cản. Ông chỉ nhẹ nhàng nói: “Bố tôn trọng quyết định của con”.

Sau đó, bố quay sang mời người con rể tương lai ra về.

“Tôi sẽ sang thưa chuyện đàng hoàng với gia đình anh về việc hủy hôn. Anh cứ về trước đi”, bố nói.

Vậy là đám cưới của tôi bị hủy bỏ khi chỉ còn 72 giờ nữa sẽ diễn ra.

Người ngoài không hiểu sự tình có thể cho rằng tôi đỏng đảnh, hủy hôn chỉ vì một bát phở. Nhưng tôi và bố mẹ hiểu rằng, bát phở đơn thuần là khởi đầu của một cuộc tranh cãi, qua đó tôi nhận ra cách suy nghĩ và cư xử của người đàn ông mình định lấy làm chồng.

Tôi biết quyết định này có thể khiến gia đình phải đối diện với những lời bàn tán của xóm làng. Thế nhưng, tôi thà chịu điều tiếng vì một đám cưới dang dở còn hơn dành cả cuộc đời chung sống với người mà mình không còn muốn gửi gắm tương lai.