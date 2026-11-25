Cuộc tranh tài 800m tự do nam thu hút sự chú ý với sự góp mặt của những gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Mai Trần Tuấn Anh và Nguyễn Quang Thuấn.

Đặc biệt, màn tái đấu giữa Huy Hoàng và Nguyễn Quốc được chờ đợi sau khi kình ngư 18 tuổi tạo bất ngờ ở cự ly 400m tự do.

Huy Hoàng không có đối thủ ở nội dung 800m tự do sở trường. Ảnh: Tam Ninh

Bước vào cuộc đua, Huy Hoàng thể hiện quyết tâm lấy lại vị thế. Đại diện đoàn Quân đội xuất phát tốt, nhanh chóng chiếm ưu thế và tạo khoảng cách gần một giây so với Nguyễn Quốc sau 100m đầu tiên.

Tuy nhiên, kình ngư đoàn Đà Nẵng không dễ dàng bỏ cuộc. Nguyễn Quốc kiên trì bám đuổi, từng bước thu hẹp cách biệt. Đến mốc 200m, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 0,21 giây, khiến cuộc đua trở nên căng thẳng.

Dẫu vậy, kinh nghiệm thi đấu ở những đấu trường lớn giúp Huy Hoàng kiểm soát tốt tốc độ và duy trì lợi thế.

Thành tích tại nội dung 800m tự do sẽ là động lực để kình ngư quê Quảng Bình thi đấu tốt hơn ở các nội dung còn lại. Ảnh: Tam Ninh

Càng về cuối, ưu thế của kình ngư quê Quảng Bình càng rõ rệt. Anh cán đích đầu tiên với thành tích 8 phút 4 giây 26, trong khi Nguyễn Quốc về nhì sau 8 phút 6 giây 60.

Chiến thắng này không chỉ giúp Huy Hoàng giành HCV mà còn là lời đáp trả sau thất bại ở cự ly 400m tự do.

Nếu sức trẻ từng giúp Nguyễn Quốc tạo bất ngờ, thì ở đường bơi 800m, bản lĩnh và kinh nghiệm của đàn anh đã lên tiếng. Kết quả tiếp tục khẳng định vị thế của Huy Hoàng ở các nội dung bơi đường dài.