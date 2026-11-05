Hủy hoại hơn 5.500 m² rừng, một bị cáo lĩnh 18 tháng tù

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Giàng A Phà về tội “Hủy hoại rừng”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mục đích mở rộng diện tích đất sản xuất để trồng cây đào, mận, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 1/2026, Giàng A Phà, trú tại thôn Thào Chua Chải, xã Mù Cang Chải (Lào Cai).

Phà sử dụng dao, cưa máy và lửa để chặt phá, phát dọn cây rừng tại lô 24c3, khoảnh 2, tiểu khu 294, thuộc thôn Thào Chua Chải, xã Mù Cang Chải.

Khu vực bị xâm hại thuộc diện tích rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải tỉnh Lào Cai quản lý, bảo vệ.

Kết luận giám định, tổng diện tích rừng bị tác động lên tới 6.627,4 m², trong đó diện tích bị chặt phá, phát dọn và đốt trắng là 5.577,86 m². Tổng giá trị thiệt hại về lâm sản được xác định hơn 31 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm, Giàng A Phà nhiều lần được cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải, lực lượng kiểm lâm và đại diện chính quyền thôn tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt việc chặt phá rừng trái phép.

Tuy nhiên, bị cáo không chấp hành mà tiếp tục thực hiện hành vi, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Giàng A Phà 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Hủy hoại rừng”.

Tại phiên tòa, bị cáo chưa thể hiện sự nhận thức đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả do hành vi của mình gây ra, thậm chí có lời nói thể hiện thái độ chống đối.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ vụ án, các tài liệu, chứng cứ cùng những tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Giàng A Phà 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Hủy hoại rừng”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường hơn 31 triệu đồng đối với thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

Vụ án tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tự ý chặt phá, đốt rừng để lấy đất sản xuất tại một số địa bàn miền núi.

Qua vụ án, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, nhất là tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống và hoạt động sản xuất còn gắn chặt với tài nguyên rừng.

Bên cạnh việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần chú trọng hướng dẫn người dân phát triển sản xuất đúng quy định, gắn bảo vệ rừng với ổn định sinh kế, góp phần gìn giữ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.