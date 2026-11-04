Huy hiệu Đảng - Ghi dấu hành trình phấn đấu và cống hiến

Trải qua những năm tháng đấu tranh cách mạng, kháng chiến gian khổ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là dấu mốc ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên; đồng thời, khắc ghi niềm tin son sắt với Đảng, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Giữ trọn lời thề, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Ông Nghiêm Xuân Đào (sinh năm 1934), đảng viên Chi bộ thôn Vân Lũng, Đảng bộ xã An Khánh (Hà Nội) rất xúc động khi được tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đối với 31 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố, vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 4-11.

Tấm Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đối với ông đó không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với chặng đường phấn đấu, trưởng thành mà còn là kỷ vật thiêng liêng, nhắc nhở ông phải giữ trọn lời thề, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Thành Nguyễn

Tháng 5-1950, khi mới 16 tuổi, ông Nghiêm Xuân Đào đã xung phong vào Quân đội, theo học Trường Sĩ quan Lục quân khóa 6. Tốt nghiệp, ông được điều động vào chiến trường miền Tây Nam Bộ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau đó, ông tập kết ra Bắc, tiếp tục công tác trong lực lượng Phòng không - Không quân, trải qua nhiều vị trí chỉ huy, tham mưu và quân báo.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục được giao nhiệm vụ cố vấn quân sự về Phòng không - Không quân tại Lào, trước khi trở về nước đảm nhiệm các cương vị công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân cho đến khi nghỉ hưu năm 1985.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Ảnh: Quang Thái

Đi qua những năm tháng chiến tranh, điều ông Đào tâm đắc không chỉ là những nhiệm vụ đã hoàn thành mà còn là bài học sâu sắc về sức mạnh của nhân dân. Ông không quên những gia đình đã bất chấp hiểm nguy, chở che, bảo vệ cán bộ cách mạng giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Chính sự đùm bọc, đồng lòng của nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh để người chiến sĩ vượt qua gian khó, hoàn thành nhiệm vụ.

Từ trải nghiệm của mình, ông đúc kết: “Có lòng dân là có tất cả; mất lòng dân là mất tất cả”. Đó không chỉ là bài học từ chiến trường mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ hôm nay: Mọi chủ trương, việc làm phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Đảng viên Nghiêm Xuân Đào, Chi bộ thôn Vân Lũng, Đảng bộ xã An Khánh, chia sẻ tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng chiều 4-11. Ảnh: Thành Nguyễn

“Đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, tôi càng tự nhắc mình phải giữ trọn lời thề của người đảng viên: Còn sống ngày nào thì còn phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, làm những việc có ích cho Đảng, đất nước và nhân dân. Nguyện vọng tha thiết nhất của tôi là Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đức, có tài, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", ông Đào bày tỏ.

Cũng mang trong mình ký ức sâu đậm về những năm tháng chiến tranh, ông Trương Gia Thế, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 2, Đảng bộ phường Giảng Võ (Hà Nội), vinh dự đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng với niềm xúc động.

Sinh năm 1939, từng công tác tại Khu ủy Tây Bắc, rồi được Trung ương điều động về Thành ủy Hải Phòng, ông đã được tạo điều kiện học tập, hoàn thành chương trình phổ thông rồi tiếp tục theo học đại học, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Trương Gia Thế, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 2, Đảng bộ phường Giảng Võ. Ảnh: Lê Dung

Sau quá trình học tập, ông được phân công đảm nhiệm nhiều cương vị công tác, trong đó có vị trí Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty liên doanh Bao bì Crown Vinalimex.

Với ông, nghỉ chế độ không có nghĩa là khép lại trách nhiệm của người đảng viên. Việc giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng, tham gia xây dựng chi bộ và gắn bó với cộng đồng dân cư vẫn là một phần trong cuộc sống.

Nhắc đến dấu mốc 70 năm tuổi Đảng, ông Thế không nói nhiều về chức vụ hay thành tích từng đạt được. Ở tuổi gần 90, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm tự hào của riêng ông mà còn là dấu ấn của một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với cách mạng.

Giữ vững niềm tin, tiếp nối trách nhiệm

Nếu những năm tháng chiến đấu và công tác là dấu ấn nổi bật trong cuộc đời của các đảng viên cao niên, thì tinh thần tiếp tục đóng góp, đồng hành với thế hệ trẻ lại là điều được đảng viên Nguyễn Ngọc Bổng (sinh năm 1937) - Chi bộ Tổ dân phố số 7, Đảng bộ phường Giảng Võ (Hà Nội) đặc biệt nhấn mạnh.

Ông là nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần Cảnh sát nhân dân (trước đây thuộc Tổng cục Cảnh sát), nay thuộc Bộ Công an. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác Đảng tại địa phương, có 16 năm đảm nhiệm các cương vị phó bí thư, bí thư chi bộ...

Từ thực tiễn nhiều năm công tác, ông nhận thức sâu sắc rằng công tác xây dựng Đảng không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức đảng mà còn bắt đầu từ ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, dù tuổi đã cao, ông vẫn luôn ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng và tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng Đảng.

Theo ông, để đồng hành, dìu dắt và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát huy năng lực, thế hệ đi trước trước hết phải không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện mình. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ dừng lại ở việc nhận thức đúng chủ trương, đường lối của Đảng mà quan trọng hơn là phải cụ thể hóa nhận thức thành hành động thiết thực, hiệu quả trong thực tiễn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong bối cảnh sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước đang đặt ra ngày càng nhiều nhiệm vụ mới.

Đảng viên Trần Tam Giáp, Chi bộ Tổ dân phố Quán Sứ, Đảng bộ phường Cửa Nam. Ảnh: Lê Dung

Ông Trần Tam Giáp, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Quán Sứ, Đảng bộ phường Cửa Nam (Hà Nội), nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Syria, Kuwait và Israel, luôn trân trọng những năm tháng rèn luyện và trưởng thành trong tổ chức Đảng.

Với ông, đó là hành trình ý nghĩa, gắn liền với niềm tin và trách nhiệm của người đảng viên. Ông luôn tâm niệm phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; noi gương các thế hệ lãnh đạo đi trước, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng chiều 4-11 tại Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Đặc thù công tác ngoại giao đã tạo điều kiện để ông tiếp xúc, làm việc trong nhiều môi trường, tìm hiểu những nền văn hóa và phương thức hoạt động khác nhau. Những trải nghiệm thực tiễn đó càng giúp ông nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của tri thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần cầu thị trong thực hiện nhiệm vụ. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn luôn quan tâm, theo dõi sát sao đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những bước phát triển của đất nước; qua đó tiếp tục thể hiện trách nhiệm của người đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ kinh nghiệm công tác của bản thân, ông Giáp nhắn nhủ thế hệ trẻ cần không ngừng học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, mỗi người cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, chủ động nắm bắt cơ hội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng phấn đấu để đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.