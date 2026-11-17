Diễn viên Go Kyung Pyo là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Reply 1988, Đời sống ngục tù... Vừa qua, nam diễn viên trở thành tâm điểm chú ý khi vướng bê bối lái xe trong tình trạng say rượu, khiến hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mới nhất, theo Chosun, ban tổ chức fan meeting của Go Kyung Pyo chính thức đăng tải thông báo hủy sự kiện trên một hệ thống bán vé. Theo kế hoạch ban đầu, buổi gặp gỡ người hâm mộ sẽ diễn ra vào ngày 21/11. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày trước thời điểm tổ chức, sự kiện bất ngờ bị hủy bỏ vì lý do từ phía nghệ sĩ.

Fan meeting của Go Kyung Pyo bị hủy sau bê bối nam diễn viên lái xe trong tình trạng say rượu. (Ảnh OSEN)

Trong thông báo, ban tổ chức cho biết: "Buổi biểu diễn dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 21/11/2026, buộc phải hủy bỏ do tình hình từ phía nghệ sĩ". Đồng thời, đơn vị tổ chức gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những khán giả đã mong chờ và dành thời gian chuẩn bị cho sự kiện.

Đối với những người đã mua vé, toàn bộ giao dịch sẽ được hủy và hoàn tiền theo quy định của đơn vị bán vé. Ban tổ chức cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang đến buổi gặp gỡ như dự kiến, đồng thời gửi lời xin lỗi một lần nữa vì khiến người hâm mộ thất vọng.

Đáng chú ý, quyết định hủy fan meeting được đưa ra sau khi Go Kyung Pyo vướng ồn ào lái xe khi say rượu. Trước đó, vào khoảng 3h30 sáng ngày 14/11, nam diễn viên điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul thì xảy ra va chạm với một chiếc xe vệ sinh môi trường.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Go Kyung Pyo. Kết quả được truyền thông Hàn Quốc đưa tin cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên vượt mức quy định để bị tước giấy phép lái xe. Đây là ngưỡng vi phạm nghiêm trọng theo luật giao thông Hàn Quốc.

Go Kyung Pyo bị hủy hàng loạt lịch trình sau bê bối. (Ảnh OSEN)

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, bắt đầu được chú ý thông qua các vai diễn trong chương trình hài SNL Korea trước khi chuyển hướng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Năm 2015, anh gây ấn tượng với vai diễn trong bộ phim Reply 1988, tác phẩm giúp tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả châu Á. Sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án như Đời sống ngục tù, Love in Contract, Connect...

Với lối diễn xuất linh hoạt, Go Kyung Pyo có thể đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ hài hước, gần gũi đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Tuy nhiên, bê bối lần này đang trở thành sự cố đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Hiện tại, thông báo từ ban tổ chức xác nhận việc hủy và hoàn tiền vé, trong khi những diễn biến tiếp theo liên quan đến vụ việc của Go Kyung Pyo tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.