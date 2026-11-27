Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HOSE: CII) thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng mã CII426001.

Theo kết quả chào bán, CII đã phân phối thành công 52,18 triệu trái phiếu trên tổng số gần 67,2 triệu đơn vị đăng ký chào bán, tương ứng tỉ lệ 77,65%, cho 3.160 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu được đạt hơn 5.217,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 5.216,25 tỷ đồng sau khi trừ chi phí phát hành.

Trong đó, 3.108 nhà đầu tư trong nước mua hơn 52,06 triệu trái phiếu. Nhóm 52 nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ mua 116.877 đơn vị.

Đối với hơn 15 triệu trái phiếu chưa được phân phối, HĐQT quyết định không tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán số còn lại.

Đáng chú ý, so với kế hoạch ban đầu sử dụng toàn bộ nguồn tiền huy động cho dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, CII đã điều chỉnh lại cơ cấu phân bổ vốn.

CII điều chỉnh phương án sử dụng hơn 5.200 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi (Ảnh: CII).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến dành 4.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc này, với thời gian giải ngân từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Gần 1.218 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho ba khoản đầu tư khác.

Trong đó, 300 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, phục vụ đầu tư hạ tầng khu dân cư phía Bắc (khu chức năng 3 và 4), đồng thời hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

CII cũng dự kiến góp 500 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và 417,7 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest). Các khoản này dự kiến được giải ngân trong quý IV/2026.

Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh nhằm chủ động cân đối nguồn lực cho kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2032, đồng thời chuẩn bị năng lực tài chính để tham gia các dự án hạ tầng giao thông mới, trong đó có các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Lô trái phiếu CII426001 là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 25 năm. Trái phiếu có lãi suất 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tương đương 3 năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất cố định ở mức 14,5%/năm, tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần.

Sau đợt phát hành, tổng nợ của CII tăng 11% lên gần 35.100 tỷ đồng so với cuối tháng 9/2026. Vốn chủ sở hữu tăng gần 32%, lên khoảng 17.400 tỷ đồng. Theo đó, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,4 lần xuống còn 2,02 lần.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CII đạt khoảng 2.489 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu thu phí giao thông đạt 2.112,8 tỷ đồng, tăng 8,3%, trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm 23%, còn 449,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 145 tỷ đồng, giảm khoảng 39%.

Ở diễn biến khác, CII dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 7/12 tại Tp.HCM. Nội dung trình cổ đông gồm định hướng chiến lược đầu tư giai đoạn 2027-2032, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến những lô trái phiếu chuyển đổi đã phát hành, dự kiến phát hành.

Trong kế hoạch giai đoạn này, doanh nghiệp dự kiến tham gia 5 dự án giao thông với tổng vốn đầu tư gần 170.000 tỷ đồng, gồm mở rộng cao tốc Dầu Giây - Quảng Ngãi, hoàn thiện Vành đai 3 Tp.HCM giai đoạn 2, xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51, nâng cấp các nút giao trên Xa lộ Hà Nội và cải tạo giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu.