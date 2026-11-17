Đầu tư hạ tầng giao thông tạo không gian phát triển dài hạn của thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Để thực hiện được các dự án, Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư theo phương thức PPP (hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư), khai thác nguồn lực đất đai để phát triển các tuyến giao thông chiến lược.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Hải Phòng, phương thức PPP mở ra khả năng huy động nguồn lực tư nhân đầu tư các công trình có tổng mức vốn lớn, trong khi ngân sách nhà nước còn phải bảo đảm nhiều nhiệm vụ phát triển khác.

Với các dự án BT (hợp đồng xây dựng-chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất cũng tạo thêm phương án huy động vốn, gắn đầu tư kết cấu hạ tầng với khai thác nguồn lực đất đai.

Tháng 9/2026, chính quyền thành phố Hải Phòng đã triển khai tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm dự án tuyến đường nối cảng Lạch Huyện-sân bay Gia Bình; rà soát quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tuyến đường được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.

Tuyến có điểm đầu tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm (Hải Phòng); điểm cuối tại nút giao phía đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh (Bắc Ninh).

Trong tổng chiều dài khoảng 46,55km (đoạn trên địa bàn Hải Phòng dài khoảng 44,8 km), sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743,26 tỷ đồng.

Dự án nhằm hình thành trục giao thông liên vùng kết nối cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với sân bay Gia Bình; đồng thời tạo điều kiện phát triển hành lang kinh tế, logistics, công nghiệp và đô thị dọc tuyến.

Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thông tin danh mục 19 khu đất với tổng giá trị dự kiến 75.910 tỷ đồng để tham khảo, phục vụ phương án thanh toán cho nhà đầu tư Dự án đường nối cảng Lạch Huyện-sân bay Gia Bình trong trường hợp áp dụng hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Số tiền 75.910 tỷ đồng là tổng giá trị dự kiến của 19 khu đất theo danh mục để nhà đầu tư tham khảo, chưa trừ chi phí giải phóng mặt bằng và chưa phải giá trị quỹ đất chính thức dùng để thanh toán.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát quỹ đất, trong đó có đất hai bên tuyến đường, để dự kiến bố trí làm quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư. Việc rà soát nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả tuyến đường sau khi hoàn thành.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng hiện đang chịu áp lực giao thông rất lớn, vì vậy Hải Phòng tích cực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, giải quyết nhu cầu đi lại, vận tải trước mắt và lâu dài. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Một dự án đáng chú ý khác là dự án tuyến đường kết nối đông-tây cũng được xác định triển khai theo phương thức PPP, áp dụng hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất đối với đoạn tuyến thực hiện theo phương thức này.

Dự án dài khoảng 23,59km, điểm đầu kết nối Quốc lộ 10, điểm cuối kết nối đường Vành đai 1 khu vực thành phố Hải Dương cũ. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 22.669 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2030.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần; thành phố bố trí ngân sách giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật toàn tuyến; đồng thời xây dựng đoạn từ nút giao Quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy với tổng vốn ngân sách dự kiến khoảng 7.552 tỷ đồng.

Đoạn còn lại, từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến, có tổng mức đầu tư khoảng 15.117 tỷ đồng, dự kiến triển khai theo phương thức PPP, áp dụng hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Theo phương án sơ bộ, quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư có tổng diện tích khoảng 360,28ha. Đây là phương án kết hợp đầu tư hạ tầng với khai thác nguồn lực đất đai, tạo cơ sở huy động vốn ngoài ngân sách.

Mới đây nhất, Sở Tài chính Hải Phòng đã công khai danh mục 7 dự án dự kiến thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Trong 7 dự án, đường Vành đai 2 có tổng mức đầu tư dự kiến lớn nhất, khoảng 17.547 tỷ đồng. Tiếp đến, Dự án đường cầu Rào 3 với tổng mức đầu tư dự kiến 10.984 tỷ đồng; Dự án đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn từ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến cầu Khuể, tổng mức đầu tư dự kiến 6.500 tỷ đồng.

Bên cạnh các tuyến giao thông lớn, thành phố dự kiến thu hút đầu tư dự án đường dọc mương An Kim Hải với tổng mức đầu tư 3.114 tỷ đồng; dự án đường dọc mương Đông Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến 3.907 tỷ đồng; dự án kết hợp cống hóa mương, hạ ngầm đường điện và xây dựng hệ thống thoát nước, chống ngập cho khu vực Phú Xá, Bùi Thị Tự Nhiên.

Cùng với đó là dự án công viên bờ nam sông Cấm có tổng mức đầu tư dự kiến 2.526 tỷ đồng; dự án tuyến đường trục Đô thị 359C, từ nút giao Đường tỉnh 359-Máng nước đến Quốc lộ 10 tại phường Lưu Kiếm, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng.

Theo danh mục công bố, các dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng các quỹ đất đối ứng thuộc danh mục kèm theo hoặc các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố phù hợp với quy định pháp luật về PPP.

Theo danh mục công bố, các dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng các quỹ đất đối ứng thuộc danh mục kèm theo hoặc các quỹ đất khác trên địa bàn thành phố phù hợp với quy định pháp luật về PPP.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, vận tải trước mắt mà còn chuẩn bị cho không gian phát triển dài hạn của thành phố Hải Phòng.

Những tuyến đường mới khi kết nối đồng bộ với cảng biển, sân bay, đường sắt, khu công nghiệp và đô thị sẽ góp phần hình thành các hành lang kinh tế, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.