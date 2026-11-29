Khi dòng tiền ngày càng chọn lọc, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng vốn để thu hút nhà đầu tư. Ảnh: MH

Kỳ vọng huy động 225 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest) triển khai chào bán 22,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ tháng 9/2026. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả chào bán công bố ngày 25/10/2026, doanh nghiệp chỉ phân phối thành công hơn 16,95 triệu cổ phiếu, tương đương 75,33% kế hoạch, thu về 169,5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành, số tiền thu ròng đạt gần 169,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) có kết quả khả quan hơn. Dù chỉ phân phối được khoảng 79% lượng cổ phiếu trong đợt chào bán ban đầu cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp đã tìm được nhà đầu tư mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại.

Ngày 21/9/2026, Biwase hoàn tất đợt phát hành hơn 31,4 triệu cổ phiếu, huy động 1.162,5 tỷ đồng phục vụ nhu cầu thanh toán nợ vay và đầu tư phát triển.

Cùng lựa chọn phát hành cổ phiếu để bổ sung nguồn lực tài chính, song kết quả huy động vốn tại hai doanh nghiệp có sự khác biệt đáng kể.

Áp lực từ những đợt chào bán

Đối với doanh nghiệp, điều đáng quan tâm không chỉ là quy mô giao dịch trên thị trường chứng khoán mà còn là khả năng huy động nguồn vốn mới phục vụ các kế hoạch kinh doanh.

Trong khi hoạt động mua bán cổ phiếu đang lưu hành chủ yếu luân chuyển tiền giữa các nhà đầu tư, việc phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn giúp doanh nghiệp trực tiếp bổ sung nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, kết quả chưa như kỳ vọng của một số đợt chào bán không đồng nghĩa với sự suy giảm khả năng dẫn vốn của toàn thị trường.

Theo bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng giá trị huy động qua thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 564.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2025 đến tháng 10/2026, có 10 doanh nghiệp thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với tổng giá trị chào bán đạt 60.900 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần giá trị của 16 thương vụ trong cả giai đoạn 2021-2024.

Lý giải sự phân hóa trong kết quả phát hành, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) cho rằng, nguồn cung cổ phiếu mới gia tăng trong khi thanh khoản thị trường chững lại đang tạo thêm áp lực đối với hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp.

Việc nhiều doanh nghiệp cùng triển khai kế hoạch tăng vốn khiến nhà đầu tư có thêm lựa chọn. Bên cạnh triển vọng kinh doanh, cổ đông còn phải cân nhắc chi phí vốn và những điều kiện đi kèm với khoản đầu tư.

Ông Nguyễn Thế Minh nhận định: “Thị trường không đóng cửa với các đợt phát hành, nhưng đã khắt khe hơn nhiều”.

Theo ông Minh, một trở ngại khác nằm ở khoảng cách thời gian từ khi xây dựng phương án phát hành đến lúc triển khai chào bán. Mức giá phù hợp ở thời điểm lập kế hoạch chưa chắc còn hấp dẫn khi cổ đông thực hiện quyền mua. Chất lượng phương án sử dụng vốn và khả năng gia tăng lợi nhuận cũng ảnh hưởng đến quyết định góp thêm vốn của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: MH

Tạo sức hút cho vốn dài hạn

Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu có thể giúp doanh nghiệp chủ động cân đối nguồn lực tài chính, bổ sung vốn chủ sở hữu, giảm áp lực trả nợ và triển khai những kế hoạch đầu tư dài hạn.

Trở lại câu chuyện của Biwase, trong tổng số 1.162,5 tỷ đồng huy động được, theo phương án công bố, doanh nghiệp dự kiến dành 773,3 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay đến hạn; 225 tỷ đồng đầu tư giai đoạn 1 dự án nhà máy điện rác và 164,2 tỷ đồng thanh toán tiền mua cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Việc công bố cụ thể từng hạng mục sử dụng vốn giúp nhà đầu tư có thêm thông tin để xem xét nhu cầu tài chính cũng như mục tiêu của đợt phát hành.

Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, việc phát triển lực lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp và hoàn thiện các điều kiện huy động vốn cũng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cung ứng nguồn lực tài chính trung và dài hạn.

Theo thông tin được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố ngày 27/11/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đã đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP. Thị trường có trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư, với giá trị giao dịch bình quân hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng theo tiêu chuẩn FTSE Russell cũng mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng doanh nghiệp niêm yết.

Định hướng phát triển thị trường trong những năm tới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt mục tiêu phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn qua thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững”.

Theo định hướng của Thủ tướng, cần thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và những tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, qua đó hình thành nguồn vốn ổn định, hướng tới các doanh nghiệp và lĩnh vực có hiệu quả kinh tế, năng suất và triển vọng tăng trưởng tốt. Song song với đó là nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, chuẩn mực quản trị, kế toán, kiểm toán và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Từ góc độ doanh nghiệp phát hành, ông Nguyễn Thế Minh lưu ý, mức độ minh bạch về tình hình tài chính, chất lượng tài sản và dòng tiền có ảnh hưởng đến cách nhà đầu tư đánh giá rủi ro.

Theo ông Minh, phương án tăng vốn cần làm rõ những dự án sẽ triển khai, tiến độ thực hiện và khả năng sinh lời. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm doanh nghiệp cần bao nhiêu tiền, mà còn cân nhắc giá trị có thể nhận được từ phần vốn góp thêm. Hiệu quả sử dụng vốn trong những lần huy động trước cũng là cơ sở để doanh nghiệp củng cố niềm tin của cổ đông, tạo tiền đề cho những đợt huy động vốn tiếp theo.