Huy động vốn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực

Đây là kết quả tích cực và có tác động hiệu ứng đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, với ý nghĩa thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ trong những tháng còn lại của năm.

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 9 tháng đạt 5,879 triệu tỷ đồng, tăng 11,72% cao hơn mức tăng trưởng tín dụng. Tín dụng 9 tháng đầu năm tăng 11,32% và đạt 5,798 triệu tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Huy động vốn duy trì tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng khá, có tác động tích cực đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo hướng đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính sách tiền tệ và định hướng giữ ổn định lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thành phố.

Tăng trưởng nền kinh tế nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong 9 tháng đầu năm, cùng với những diễn biến tích cực từ hoạt động đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài - phản ánh quá trình luân chuyển vốn và khả năng hấp thụ vốn trong nền kinh tế. Yếu tố quan trọng này, cùng với các yếu tố bản chất gắn với dịch vụ ngân hàng tiện ích và hiệu quả mang lại từ kênh tiền gửi; sự ổn định kinh tế vĩ mô… là những yếu tố tiếp tục có tác động tích cực đến hoạt động huy động vốn và quá trình khai thác sử dụng vốn của các TCTD trên địa bàn.

Những diễn biến tích cực này, cùng với xu hướng tăng trưởng dịp cuối năm trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, sẽ là điều kiện thuận lợi để các TCTD khai thác và sử dụng vốn hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế thành phố trong những tháng cuối năm.