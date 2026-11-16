Huy động vốn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 10 tháng tăng 12,2%

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn đạt 3.975 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,3% tổng huy động vốn, tăng 13,1% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn huy động duy trì đà tăng trưởng, cùng với sự ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá và thị trường ngoại hối, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD cân đối nguồn vốn, ổn định mặt bằng lãi suất và thực hiện định hướng giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng huy động vốn cũng góp phần bảo đảm nguồn lực đáp ứng nhu cầu tín dụng trên địa bàn. Đến cuối tháng 10/2026, dư nợ tín dụng đạt 5.857 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2025 và tăng 18,2% so với cùng kỳ, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Hiệu quả tín dụng, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, mặt bằng lãi suất và chất lượng dịch vụ đã và đang là những yếu tố tác động đến hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các TCTD. Thời gian tới, việc TCTD không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết giảm chi phí hoạt động và thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tín dụng sẽ góp phần đảm bảo duy trì nguồn vốn huy động tăng trưởng chất lượng và hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách tiền tệ trong những tháng còn lại của năm.