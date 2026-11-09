Huy động vốn trái phiếu Chính phủ đạt 92,1% kế hoạch năm

Theo Kho bạc Nhà nước, 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, với cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự kéo dài, tăng trưởng phục hồi chậm, trong khi lạm phát, giá xăng dầu và chi phí vận tải quốc tế duy trì ở mức cao. Những yếu tố này gây áp lực lên chuỗi cung ứng và thị trường tài chính – tiền tệ.

Đáng chú ý, lợi suất TPCP tại các nền kinh tế phát triển tăng lên mức cao trong nhiều thập kỷ. Riêng lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 75 điểm so với đầu năm 2026 và được dự báo tiếp tục biến động theo triển vọng kinh tế, lạm phát và chính sách tiền tệ của Fed.

Tại thị trường trong nước, sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh một số quy định liên quan đến các chỉ tiêu an toàn vốn của hệ thống ngân hàng, cùng với khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn dần được thu hẹp, thanh khoản hệ thống ngân hàng trong những tháng gần đây đã cải thiện đáng kể so với những tháng đầu năm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức tương đối cao so với năm 2025, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng chưa hoàn toàn được giải tỏa. Những diễn biến này đã tác động trực tiếp đến tâm lý và nhu cầu của các nhà đầu tư TPCP.

Trước bối cảnh trên, Kho bạc Nhà nước tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác phát hành TPCP. Hoạt động này góp phần huy động nguồn lực cho ngân sách Nhà nước (NSNN), phục vụ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Kho bạc Nhà nước hoàn thành hơn 92% kế hoạch huy động vốn. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong 10 tháng năm 2026, KBNN đã thực hiện 43 phiên đấu thầu, với tổng khối lượng gọi thầu 719.500 tỷ đồng, khối lượng dự thầu đạt 682.111 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ dự thầu/gọi thầu đạt khoảng 95%, tăng so với mức khoảng 89% của 9 tháng. Nhóm nhà đầu tư tham gia chủ yếu là Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Khối lượng TPCP trúng thầu đạt 368.423 tỷ đồng, hoàn thành 92,1% kế hoạch năm 2026 điều chỉnh (400.000 tỷ đồng).

Theo KBNN, trước nhu cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất TPCP cũng như diễn biến mặt bằng lãi suất trên thị trường thứ cấp, đơn vị đã chủ động điều tiết khối lượng phát hành ở mức hợp lý, duy trì lãi suất phù hợp nhằm giữ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn của NSNN.

Tính đến hết tháng 10/2026, kỳ hạn phát hành bình quân lũy kế năm 2026 đạt 8,57 năm, lãi suất phát hành bình quân đạt 4,23%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất phát hành bình quân 9 tháng năm 2026. Lãi suất phát hành TPCP được điều hành phù hợp với tình hình thị trường và định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN.

Trong bối cảnh thị trường tài chính – tiền tệ còn nhiều biến động, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Do đó, Bộ Tài chính và KBNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, phối hợp chặt chẽ với NHNN để giữ ổn định mặt bằng lãi suất. Đồng thời, công tác huy động vốn được gắn với quản lý NSNN, ngân quỹ nhà nước và quản lý nợ công.