Huy động vốn qua trái phiếu vượt 500 nghìn tỷ đồng, điểm sáng từ hoạt động mua lại trước hạn

Quy mô phát hành lũy kế đạt hơn 508.300 tỷ đồng

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa phát hành Bản tin thị trường trái phiếu doanh nghiệp phản ánh dữ liệu giao dịch trong tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2026. Số liệu tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu tiếp tục duy trì nhịp độ khá sôi động. Tính đến ngày 06/11, thị trường đã ghi nhận 35 đợt phát hành trái phiếu hoàn tất trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 năm 2026. Tổng khối lượng huy động thành công trong giai đoạn này đạt 49.401 tỷ đồng, với sự góp mặt của các tổ chức phát hành trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, năng lượng, tiêu dùng và xây dựng hạ tầng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 11, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường đã vươn lên mức 508.383 tỷ đồng. Về cơ cấu phát hành, kênh chào bán riêng lẻ vẫn chiếm vị thế chủ đạo với 336 đợt huy động thành công, mang về 435.079 tỷ đồng (chiếm 85,6% tổng giá trị). Hoạt động phát hành ra công chúng đóng góp 45 đợt với quy mô 73.304 tỷ đồng (chiếm 14,4%). Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Nhu cầu huy động vốn dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 với hàng loạt kế hoạch đã được phê duyệt. Tại khối tổ chức tín dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm củng cố nguồn vốn cấp 2. Lô trái phiếu này có giá trị tối đa 600 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, được thiết kế dưới dạng nợ thứ cấp không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm với mức lãi suất kết hợp. Ở khối doanh nghiệp phi tài chính, Công ty Cổ phần Container Việt Nam cũng chốt phương án phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Dòng sản phẩm này có kỳ hạn tối đa 3 năm, không chuyển đổi, không tài sản bảo đảm và áp dụng cơ chế lãi suất linh hoạt.

Ngân hàng đẩy mạnh mua lại, áp lực đáo hạn dồn vào nhóm bất động sản

Đồng hành với đà tăng trưởng của nguồn cung phát hành mới, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng diễn ra nhộn nhịp. Chỉ tính riêng trong những ngày đầu tháng 11, các doanh nghiệp đã chi 493 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được tất toán trước thời điểm đáo hạn đã đạt 264.013 tỷ đồng, duy trì mức tương đương so với cùng kỳ năm 2025. Trong hoạt động này, nhóm ngân hàng thương mại thể hiện năng lực tài chính vượt trội khi chiếm tới 88,6% tổng giá trị mua lại, tương ứng với khoản thanh toán khoảng 233.843 tỷ đồng.

Trong khi ngành ngân hàng chủ động giảm gánh nặng nợ, các doanh nghiệp bất động sản lại đang đối mặt với áp lực đáo hạn gia tăng về cuối năm. Thống kê cho thấy trong phần thời gian còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán là 38.775 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm bất động sản đã chiếm tới 66% giá trị với khối lượng đáo hạn đạt 25.607 tỷ đồng. Xếp thứ hai về áp lực thanh toán trong kỳ đáo hạn cuối năm là nhóm ngân hàng với 6.954 tỷ đồng (tương đương 17,9% tổng giá trị đáo hạn).

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, thanh khoản trái phiếu phát hành riêng lẻ vẫn duy trì ở mức cao. Trong kỳ báo cáo tuần đầu tháng 11, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt 8.059 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm nhẹ 4,6% so với tuần liền trước. Dòng tiền giao dịch tập trung chủ yếu vào các mã trái phiếu có chất lượng tài sản tốt và tổ chức phát hành uy tín trên thị trường. Tính lũy kế từ đầu năm 2026, thanh khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ toàn thị trường đã xác lập kỷ lục với tổng giá trị luân chuyển đạt khoảng 1.400 nghìn tỷ đồng.