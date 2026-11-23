Từ yêu cầu thực tiễn đến diễn đàn khoa học

Ngày 26/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”. Đây là hoạt động triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu đưa kết quả nghiên cứu khoa học gắn chặt hơn với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách phát triển của địa phương.

Qua Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới” góp phần xác định đúng các trụ cột, động lực và không gian phát triển tạo nền tảng để Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh tỉnh đang tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời cụ thể hóa những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 217/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy, đồng chí Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Kế hoạch nhấn mạnh việc rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát huy các động lực tăng trưởng mới, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện để tiềm năng, lợi thế của tỉnh được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Những yêu cầu đó cho thấy phát triển nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào một vài lĩnh vực riêng lẻ, mà cần có cách tiếp cận tổng thể, xác định đúng các trụ cột, động lực và không gian phát triển. Đối với Cao Bằng, bài toán đặt ra không chỉ là khai thác những tiềm năng sẵn có, mà còn phải nhận diện rõ hạn chế, điểm nghẽn, lựa chọn thứ tự ưu tiên và tìm phương thức huy động, phân bổ nguồn lực phù hợp. Mỗi quyết định về quy hoạch, đầu tư, phát triển ngành, lĩnh vực cần được đặt trong mối liên hệ với điều kiện thực tiễn và mục tiêu lâu dài của tỉnh.

Nhận diện động lực, khơi thông các nguồn lực phát triển

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội thảo là nhận diện các động lực, không gian và liên kết phát triển chủ yếu của tỉnh. Theo định hướng của Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 22/10/2026 của Tỉnh ủy về tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, du lịch, kinh tế rừng, nông nghiệp, công nghiệp có chọn lọc, dịch vụ và logistics cần được nghiên cứu trong mối quan hệ bổ trợ, kết nối với nhau; đồng thời phát huy giá trị văn hóa, con người và tài nguyên bản địa.

Mỗi lĩnh vực đều có tiềm năng và yêu cầu phát triển riêng, nhưng hiệu quả sẽ được nâng lên khi được đặt trong một cấu trúc liên kết thống nhất. Kinh tế cửa khẩu cần được xem xét cùng hệ thống giao thông, logistics, thương mại và khả năng kết nối trong nước, quốc tế. Nông nghiệp cần gắn với tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng chuỗi giá trị và mở rộng thị trường. Du lịch không chỉ hướng đến khai thác tài nguyên, cảnh quan mà còn cần phát huy giá trị di sản, văn hóa các dân tộc, tạo sinh kế và nâng cao giá trị cho cộng đồng. Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản cũng được đặt ra yêu cầu gắn với tiềm năng, lợi thế và định hướng tạo giá trị gia tăng.

KInh tế cửa khẩu là một trong những tiềm năng phát triển của tỉnh.

Các vấn đề này được cụ thể hóa trong danh mục tham luận của tỉnh. Các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu mô hình tăng trưởng; định hướng phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030; phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn bản sắc các dân tộc; hạ tầng giao thông và không gian phát triển; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; kinh tế cửa khẩu; vai trò của đội ngũ trí thức trong tư vấn, phản biện chính sách; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới giáo dục và đào tạo ở địa phương vùng cao, biên giới.

Bên cạnh đó, các chủ đề nghiên cứu do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đặt hàng mở rộng theo 6 nhóm vấn đề: mô hình phát triển kinh tế và thể chế; các động lực kinh tế mới; du lịch, văn hóa và con người; không gian và hạ tầng phát triển; khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực; phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị địa phương cần gắn với nhu cầu thực tế, tránh triển khai hình thức hoặc đầu tư dàn trải. Cùng với đó là yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng lao động, nhất là đào tạo nghề cho đồng bào các dân tộc; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách.

Luận cứ khoa học cho chặng đường phát triển mới

Một nội dung quan trọng khác được đặt ra tại Hội thảo là định hình mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững, trong đó xác định rõ cấu trúc, các trụ cột, động lực và không gian phát triển; làm rõ mối quan hệ, phương thức kết nối giữa các thành tố. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững và bảo đảm sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai, giữ vững quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để tạo động lực tăng trưởng của tỉnh.

Kế hoạch của UBND tỉnh đặt ra các mục tiêu phát triển đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm, GRDP bình quân đạt 3.000 USD, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 40%. Đây là những mục tiêu đòi hỏi giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc của các cấp, ngành và việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Hội thảo đặt ra yêu cầu nghiên cứu những điều kiện bảo đảm, từ kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại, logistics đến năng lực quản trị, cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng nguồn nhân lực.

Với sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, nhà khoa học, chuyên gia và một số tập đoàn, doanh nghiệp, Hội thảo tạo không gian trao đổi, đối thoại và phản biện khoa học. Chương trình gồm các phiên trình bày tham luận, tọa đàm bàn tròn, tổng kết và kiến nghị. Qua đó, những vấn đề đã được nghiên cứu có điều kiện tiếp tục được thảo luận, bổ sung, làm rõ; các đề xuất về mô hình phát triển, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách được xem xét trên cơ sở thực tiễn của tỉnh.

Tìm động lực mới cho Cao Bằng trước hết là tìm cách phát huy tốt hơn những nguồn lực hiện có, đồng thời mở ra những hướng đi phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Muốn vậy, cần có tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận khoa học và sự đồng hành của các chủ thể trong quá trình phát triển. Hội thảo “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới” vì thế không chỉ có ý nghĩa về mặt nghiên cứu, mà còn là dịp kết nối trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm, góp phần tìm lời giải cho những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực của việc huy động trí tuệ khoa học: biến tri thức thành giải pháp, biến tiềm năng thành nguồn lực, tạo nền tảng để Cao Bằng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong chặng đường phía trước.