Ngày 26/11/2026, Hội thảo “Cơ chế, chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức, nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các hội thành viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 15/10/2026 về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đây là văn bản được triển khai đồng bộ với Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, cùng Chương trình hành động số 31-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW.

Bảo đảm an ninh môi trường phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho hay, điểm đáng chú ý của Chỉ thị số 15-CT/TW là đã đặt vấn đề môi trường trong mối quan hệ tổng thể với an ninh quốc gia, an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội và lợi ích quốc gia - dân tộc.

GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc.

Theo đó, bảo đảm an ninh môi trường không chỉ là kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái môi trường hay xử lý các sự cố phát sinh, mà quan trọng hơn là phải chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa, kiểm soát và quản trị hiệu quả các nguy cơ, rủi ro môi trường ngay từ sớm, từ xa.

Từ tinh thần chỉ đạo đó, có thể thấy yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, có tính dự báo, khả năng phòng ngừa và thích ứng cao; nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quan trắc, giám sát, dự báo và cảnh báo sớm; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực tri thức cho bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Điều tôi đặc biệt mong muốn là kết quả của hội thảo không chỉ dừng lại ở việc đánh giá thực trạng, trao đổi học thuật hay đưa ra những khuyến nghị chung, mà phải tiến tới xác định được những vấn đề cụ thể cần giải quyết, đề xuất các chương trình, đề án và nhiệm vụ khoa học và công nghệ có mục tiêu, nội dung, sản phẩm và lộ trình thực hiện rõ ràng”, ông Lam nhấn mạnh.

Huy động trí thức, chuyên gia tham gia tư vấn, phản biện chính sách môi trường

Với ý nghĩa và yêu cầu đặt ra từ Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, và theo đề nghị của GS.TS Trương Xuân Lam, các đại biểu, chuyên gia tại hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ một số vấn đề:

Thứ nhất, đánh giá thực trạng và nhận diện những vấn đề đặt ra trong cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, phát huy vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các Hội ngành, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc LHHVN.

Thứ ba, đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ tư, phát huy vai trò kết nối, tập hợp đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thứ năm, đề xuất các kiến nghị chính sách, chương trình nghiên cứu và mô hình ứng dụng có tính khả thi.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã khái quát quá trình hình thành và phát triển các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường ở Việt Nam, từ những định hướng ban đầu đến các nghị quyết, kết luận và chỉ thị quan trọng của Đảng trong từng giai đoạn.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao đối với việc thể chế hóa các chủ trương thành chính sách về môi trường và giải pháp thực thi trong thực tiễn. Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực trao đổi và đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050.

TS Nguyễn Văn Bính, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam tại Hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Bính, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam, đưa ra góc nhìn về thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt. Ông cho biết, dù đường sắt có mức phát thải CO₂ thấp hơn nhiều so với các loại hình giao thông khác, hoạt động của đầu máy diesel và công tác sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe vẫn phát sinh khí thải, dầu thải và nước nhiễm dầu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Để giảm thiểu tác động này, ông Bính đề xuất chuyển đổi sức kéo đầu máy diesel sang sử dụng điện; từng bước thay thế nhiên liệu diesel bằng nhiên liệu sạch, loại bỏ toa xe lạc hậu và nâng cấp kết cấu hạ tầng nhằm rút ngắn hành trình, giảm tiêu hao nhiên liệu. Đặc biệt, cần đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước lẫn dầu thải tại các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng; hoàn thiện quy chế quản lý chất thải, tăng cường kiểm tra và đào tạo nhân lực chuyên trách. Ông cũng kiến nghị bố trí kinh phí xây dựng trung tâm nghiên cứu, quản lý và xử lý chất thải trong ngành đường sắt, đồng thời khuyến khích xã hội hóa nguồn lực xử lý các sự cố môi trường.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ cho rằng, cần cơ chế huy động những chuyên gia đã nghỉ hưu nhưng còn sức lao động tham gia công tác bảo đảm an ninh môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban nghiên cứu khoa học, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, cần cơ chế huy động những chuyên gia đã nghỉ hưu nhưng còn sức lao động tham gia công tác bảo đảm an ninh môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hiện nay, lực lượng người về hưu đang được tập hợp, hoạt động trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp và đóng vai trò quá quan trọng trong việc tham gia góp ý/phản biện các chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù do các cơ quan Nhà nước giao cho.

Đặc biệt, có nhiều chuyên gia, trí thức đã về hưu đang hoạt động trong các hội nghề nghiệp thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn còn sức lao động và sẵn sàng cống hiến khi được yêu cầu.

Để khơi thông nguồn lực này, ông Cơ đề xuất cần tạo lập những đầu việc cụ thể, thành lập các nhóm nghiên cứu, tư vấn có thời hạn nhằm rà soát, đánh giá tác động môi trường của các chủ trương, chính sách lớn.

Song song với việc giao nhiệm vụ, các cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp tự chủ cần ban hành cơ chế chi trả thù lao tương xứng theo hợp đồng hoặc ngày công thực tế, bảo đảm chuyên gia vừa được phát huy trí tuệ, vừa được hưởng thành quả lao động xứng đáng.

“Hiện nay, đã có nhiều cơ quan tự chủ kinh tế nhưng chế độ chi trả cho những công việc như nêu trên hầu như chưa có hoặc chưa phù hợp. Thật ra chỉ có người tạo ra các việc làm mới hiểu được giá trị kết quả mà các chuyên gia thực hiện được”, ông Cơ nhấn mạnh.