Huy động trên 50 cán bộ, công nhân tham gia đảm bảo cấp điện an toàn

Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị tại trạm biến áp Trung tâm Hội nghị - Văn hóa phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông năm 2026.

Theo đó, trong điều kiện lưới điện quốc gia vận hành bình thường, toàn bộ phụ tải trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh được duy trì cấp điện thông qua các trạm biến áp phân phối theo sơ đồ kết dây hiện tại.

Trường hợp xảy ra sự cố mất điện lưới quốc gia, nếu thủy điện Nà Lơi, Thác Trắng, Thác Bay, Nậm Khẩu Hu hoạt động độc lập, Điện lực ưu tiên cấp điện cho các khu vực quan trọng, như: Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng, UBND xã Mường Phăng và các phụ tải chuyên dùng như bệnh viện, bưu điện, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, cụm cảng hàng không. Các phụ tải khác thực hiện theo điều phối của B21.

Công nhân Điện lực Điện Biên Phủ lắp máy dự phòng tại khu vực phố đi bộ Mường Thanh.

Trường hợp không thể vận hành độc lập thủy điện Nà Lơi, Thác Trắng, Thác Bay; các khu vực được tự động chuyển sang nguồn dự phòng 400kW theo thứ tự ưu tiên: Quảng trường 7/5, Tỉnh ủy, Trung tâm Hội nghị và Công ty Điện lực Điện Biên. Tại phố đi bộ Mường Thanh, nguồn dự phòng 110kVA được bố trí để cấp điện cho 60 gian hàng.

Ngoài xây dựng phương án cấp điện, các đơn vị điện lực đã rà soát toàn bộ nguồn, lưới điện; kiểm tra, bảo dưỡng máy phát, chuẩn bị nhiên liệu, phương tiện, vật tư và phân công các tổ trực vận hành 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm hoạt động Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông diễn ra an toàn, thuận lợi.