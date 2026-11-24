Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các lực lượng phục vụ chương trình đã có mặt, triển khai nhiệm vụ, rà soát các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trước giờ diễn ra sự kiện.

Các lực lượng an ninh rà soát bảo đảm an toàn cho chương trình.

Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Đại úy Hà Thanh Đức, Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, lực lượng cảnh sát cơ động được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, vật nổ và kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Cùng với lực lượng công an, Công ty Bảo An bố trí nhân viên bảo vệ tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động. Theo anh Đào Việt Anh, nhân viên công ty, trong ca sáng, lực lượng tập trung kiểm soát tại các cổng; đến chiều và tối, quân số được tăng cường lên hơn 100 người. Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát vé, ngăn chặn người không có vé vào khu vực tổ chức sự kiện, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Song song với công tác an ninh, vệ sinh môi trường tại khu vực sân vận động cũng được các đơn vị triển khai đồng bộ. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) số 7 bố trí 8 công nhân, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh sân vận động. Các công nhân làm việc từ 6 giờ đến 22 giờ, bảo đảm vệ sinh liên tục trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tại khu vực khán đài, khoảng 15 nhân sự Công ty Cổ phần Quản lý dịch vụ Marvin khẩn trương hoàn thiện các công đoạn vệ sinh. Phần lớn sảnh và ghế ngồi đã được làm sạch từ trước, tuy nhiên, trận mưa lớn tối 23/11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước. Ngay từ sáng sớm, các công nhân tập trung gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh lại các khu vực nhà vệ sinh.

Đội vệ sinh được bố trí thành 3 ca linh hoạt. Riêng ngày 24/11, thời gian làm việc kéo dài đến 24 giờ để phục vụ công tác thu dọn sau khi chương trình kết thúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với thời lượng dự kiến 120 phút, thu hút khoảng 50.000 khán giả. Chương trình quy tụ hơn 30 nghệ sĩ, có màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa trong đêm “Muôn sắc Việt Nam”.

Để bảo đảm trải nghiệm thưởng thức chương trình, Ban Tổ chức khuyến cáo khán giả chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn và vào đúng cổng, khu vực khán đài ghi trên vé. Người xem cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và đội ngũ tình nguyện viên.

Do chương trình diễn ra ngoài trời vào buổi tối, trong điều kiện thời tiết Hà Nội khá lạnh, khán giả được khuyến nghị mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe. Tại khu vực check-in, Ban Tổ chức sẽ phát áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick) miễn phí. Khán giả nên nhận các vật phẩm này trước khi vào sân để cùng tạo nên không gian ánh sáng sôi động trong đêm diễn.

Đặc biệt, Ban Tổ chức khuyến khích người tham dự lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục có họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với điều kiện thời tiết. Qua đó, mỗi khán giả sẽ góp thêm một sắc màu văn hóa, cùng lan tỏa tinh thần và bản sắc Việt Nam trong đêm nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”.