Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 2317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm trên ba hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê.

Một trong những điểm đáng chú ý của Đề án là cơ chế huy động nguồn lực đa dạng, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và đầu tư các công trình hạ tầng khung; doanh nghiệp, tổ chức và khu vực kinh tế tư nhân được khuyến khích tham gia sâu hơn vào các dự án phục hồi nguồn nước.

Sông Bắc Hưng Hải ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh Lao động.

Nguồn vốn thực hiện được huy động từ ngân sách Trung ương, địa phương, vốn xã hội hóa, khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ quốc tế và các nguồn hợp pháp khác. Trong đó, Đề án phấn đấu huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước tối thiểu 70% tổng kinh phí thực hiện.

Để thu hút doanh nghiệp, Đề án ưu tiên hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đối với các công trình phục hồi, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà, các hình thức hợp đồng được lựa chọn phù hợp với tính chất từng dự án.

Đáng chú ý, với các dự án cải tạo, nâng cấp công trình điều tiết, trạm bơm, nạo vét sông, kênh và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, Đề án định hướng áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Cơ chế sử dụng quỹ đất hai bên các tuyến sông, kênh được cải tạo, chỉnh trang để thanh toán cho nhà đầu tư cũng được đặt ra, gắn việc phát triển hạ tầng với khai thác giá trị không gian ven sông.

Doanh nghiệp tham gia dự án được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và cơ chế hỗ trợ theo quy định. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân có thể được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn triển khai các dự án xanh. Đây được xem là giải pháp chia sẻ áp lực tài chính, tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài.

Bên cạnh cơ chế huy động vốn, Đề án xác định bổ sung nguồn nước, khôi phục dòng chảy và xử lý các nguồn thải gây ô nhiễm là những nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, lưu lượng bổ sung tối đa được đặt ra là 120 m³/s từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải, 28 m³/s từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê và 200 m³/s từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy. Trước mắt, trạm bơm dã chiến Xuân Quan được khẩn trương đưa vào vận hành để bổ cập 32 m³/s nước cho Bắc Hưng Hải; trạm bơm Tri Phương II bổ sung tối đa 21,73 m³/s cho Ngũ Huyện Khê.

Về lâu dài, các công trình điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng, sông Đuống và sông Đà sẽ tạo nguồn bổ sung ổn định. Tuyến dẫn và lưu thông dòng chảy Đà - Tích - Đáy - Nhuệ - Tô Lịch cũng được định hướng kết nối các dòng sông, trong đó có Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét, góp phần cải thiện môi trường nước và hỗ trợ tiêu thoát nước cho Hà Nội.

Đặc biệt, việc bổ sung nguồn nước phải đi đôi với kiểm soát ô nhiễm. Đến năm 2035, Đề án đặt mục tiêu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý và trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp phù hợp.

Riêng lưu vực Nhuệ - Đáy dự kiến nâng cấp 13 hệ thống xử lý nước thải hiện có và đầu tư mới 47 hệ thống, tổng công suất khoảng 2 triệu m³/ngày đêm. Tại lưu vực Ngũ Huyện Khê, kế hoạch gồm cải tạo 3 hệ thống và xây mới 8 hệ thống, tổng công suất khoảng 425.000 m³/ngày đêm.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Đề án chú trọng hiện đại hóa mạng lưới quan trắc tự động, xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS), ứng dụng công nghệ trong vận hành hồ chứa, trạm bơm và công trình điều tiết. Giai đoạn 2026 - 2030, hệ thống điều hành số phục vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi sẽ được thí điểm tại hệ thống Bắc Đuống.

Sau khi chất lượng nước được cải thiện, không gian ven sông được định hướng phát triển thành các hành lang xanh, công viên, không gian công cộng, giao thông thủy và dịch vụ du lịch. Qua đó, mục tiêu không chỉ dừng ở xử lý ô nhiễm trước mắt mà còn hướng tới phục hồi hệ sinh thái, nâng cao giá trị cảnh quan và khai thác bền vững tài nguyên nước.